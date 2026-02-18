 / Attualità

Attualità | 18 febbraio 2026, 14:08

Saluzzo diventa laboratorio europeo per l'inclusione digitale

Il progetto APOLLO porta nelle aziende del territorio un servizio gratuito di animazione digitale per accompagnare lavoratori e famiglie nell'uso dei servizi di welfare online

Un servizio di animazione digitale sperimentale per le lavoratrici e i lavoratori del territorio, quindi dipendenti di aziende e anche commercianti, artigiani e professionisti.

L'idea è fornire supporto per imparare a conoscere e usare i servizi di welfare via web: attivare lo Spid, iscrivere i figli alla mensa, usare il fascicolo sanitario, solo per citarne alcuni. Per sé e per la propria famiglia, per genitori e parenti anziani e non "digitali".

Questa attività "pilota" è possibile grazie ad "APOLLO", il progetto finanziato dal programma europeo Interreg "Spazio Alpino", che sostiene azioni di cooperazione fra sette Paesi alpini. Sono Italia, Austria, Francia, Germania, Liechtenstein, Slovenia e Svizzera.

Il Comune di Saluzzo è il capofila di un partenariato variegato composto da dieci soggetti fra cui Regione Piemonte e Fondazione Links in Italia, comuni, università e enti di ricerca in Austria, Germania e Slovenia.

«L'obiettivo – spiegano le referenti del progetto "APOLLO" è offrire alle aziende e a chi lavora qui nell'area saluzzese, le valli Infernotto, Bronda, Po, Varaita e la pianura, un servizio gratuito di supporto al welfare delle loro lavoratrici e lavoratori, con un'equipe multidisciplinare che è presente in ditta, agendo come ponte tra i bisogni di chi lavora e le opportunità del territorio, attraverso strumenti digitali via web».

Un team che opera nelle diverse sedi di lavoro formato da due figure professionali: un esperto digitale che ha il compito di accompagnare lavoratrici e lavoratori verso le nuove tecnologie e un educatore professionale che facilita il dialogo tra soggetti diversi per la costruzione di reti di welfare territoriale.

«Con questa azione pilota – precisano da "APOLLO" cercheremo di sperimentare un welfare che educhi mentre sostiene: una transizione digitale inclusiva che diventi benessere quotidiano per tutte e tutti».

Per le aziende e per chiunque sia interessato, insieme, appunto, a lavoratrici e lavoratori autonomi, commercianti ed esercenti, è possibile scrivere per chiedere informazioni e prenotare il servizio di animazione digitale gratuitamente, a apollo@wellfareimpact.it

La sperimentazione durerà fino all'autunno di quest'anno. I risultati serviranno a sviluppare politiche di welfare territoriale.

«Questa iniziativa – dice il sindaco di Saluzzo Franco Demaria rappresenta un'occasione preziosa per mettere alla prova nuovi servizi con l'obiettivo di migliorare il benessere delle nostre comunità. Grazie alla professionalità del personale del Comune, Saluzzo è all'interno di questa importante rete europea: non perdiamo questa opportunità. Invitiamo aziende e lavoratori a candidarsi per questo nuovo servizio che altri territori simili al nostro non hanno: contattate la mail per richiedere informazioni e per approfondire».

