Saluzzo diventa laboratorio europeo per l'inclusione digitale

Un servizio di animazione digitale sperimentale per le lavoratrici e i lavoratori del territorio, quindi dipendenti di aziende e anche commercianti, artigiani e professionisti.

L'idea è fornire supporto per imparare a conoscere e usare i servizi di welfare via web: attivare lo Spid, iscrivere i figli alla mensa, usare il fascicolo sanitario, solo per citarne alcuni. Per sé e per la propria famiglia, per genitori e parenti anziani e non "digitali".

Questa attività "pilota" è possibile grazie ad "APOLLO", il progetto finanziato dal programma europeo Interreg "Spazio Alpino", che sostiene azioni di cooperazione fra sette Paesi alpini. Sono Italia, Austria, Francia, Germania, Liechtenstein, Slovenia e Svizzera.

Il Comune di Saluzzo è il capofila di un partenariato variegato composto da dieci soggetti fra cui Regione Piemonte e Fondazione Links in Italia, comuni, università e enti di ricerca in Austria, Germania e Slovenia.

«L'obiettivo – spiegano le referenti del progetto "APOLLO" – è offrire alle aziende e a chi lavora qui nell'area saluzzese, le valli Infernotto, Bronda, Po, Varaita e la pianura, un servizio gratuito di supporto al welfare delle loro lavoratrici e lavoratori, con un'equipe multidisciplinare che è presente in ditta, agendo come ponte tra i bisogni di chi lavora e le opportunità del territorio, attraverso strumenti digitali via web».

Un team che opera nelle diverse sedi di lavoro formato da due figure professionali: un esperto digitale che ha il compito di accompagnare lavoratrici e lavoratori verso le nuove tecnologie e un educatore professionale che facilita il dialogo tra soggetti diversi per la costruzione di reti di welfare territoriale.

«Con questa azione pilota – precisano da "APOLLO" – cercheremo di sperimentare un welfare che educhi mentre sostiene: una transizione digitale inclusiva che diventi benessere quotidiano per tutte e tutti».

Per le aziende e per chiunque sia interessato, insieme, appunto, a lavoratrici e lavoratori autonomi, commercianti ed esercenti, è possibile scrivere per chiedere informazioni e prenotare il servizio di animazione digitale gratuitamente, a apollo@wellfareimpact.it

La sperimentazione durerà fino all'autunno di quest'anno. I risultati serviranno a sviluppare politiche di welfare territoriale.

«Questa iniziativa – dice il sindaco di Saluzzo Franco Demaria – rappresenta un'occasione preziosa per mettere alla prova nuovi servizi con l'obiettivo di migliorare il benessere delle nostre comunità. Grazie alla professionalità del personale del Comune, Saluzzo è all'interno di questa importante rete europea: non perdiamo questa opportunità. Invitiamo aziende e lavoratori a candidarsi per questo nuovo servizio che altri territori simili al nostro non hanno: contattate la mail per richiedere informazioni e per approfondire».