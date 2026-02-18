Da Mondovì il viaggio degli alunni del "Cigna-Baruffi-Garelli" al cuore delle istituzioni europee

Immaginate di far parte di un piccolo gruppo di adolescenti e di avere l’opportunità di partire per un viaggio dove incontrerete altri studenti provenienti da altri paesi europei, in una settimana tutta dedicata alla scoperta dell’Europa.

È quello che, grazie al programma Erasmus+, è capitato a Christian, Sofia, Mathieu, Reda, Mardiatou e Martina, alunne e alunni dell’I.I.S. “Cigna-Baruffi-Garelli”, iscritti ai corsi CAT (Costruzioni Ambiente e Territori), AFM (Amministrazione Finanza e Marketing) e al Liceo Scientifico – Opzione Scienze Applicate, che hanno passato, insieme a due docenti accompagnatori, una settimana intensa di attività e scambio nella meravigliosa città di Strasburgo, sede del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa.

Partito da Mondovì lunedì 9 febbraio, il gruppo ha raggiunto Strasburgo, dove una prima visita serale ha offerto agli studenti un primo approccio alla città. Nella mattinata successiva, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di entrare nel cuore delle istituzioni europee, con la visita alla sede del Parlamento Europeo. Qui hanno incontrato i coetanei francesi del Lycée “Jean Moulin” di Angers e quelli tedeschi della “Bismarckschule” di Hannover, con i quali hanno preso parte a una lezione in lingua inglese sul funzionamento dell’istituzione. La mattinata è proseguita con la partecipazione a una seduta parlamentare dedicata al tema, di grande attualità, della difesa comune europea. Nel pomeriggio, gli studenti hanno visitato gli spazi espositivi del Parlamento, tra cui la mostra dedicata a Simone Veil, protagonista della storia politica francese ed europea del secondo Novecento.

Mercoledì il gruppo ha quindi visitato la sede del Consiglio d’Europa, prendendo parte a una lezione e a una visita guidata in inglese dell’Assemblea parlamentare, prima di proseguire con la scoperta della città. Il percorso ha incluso il Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg e la Cattedrale Notre-Dame di Strasburgo, capolavoro dell’architettura gotica.

La giornata di giovedì è stata infine interamente dedicata al confronto internazionale, con un workshop che ha visto le studentesse e gli studenti dei diversi paesi coinvolti lavorare fianco a fianco, utilizzando l’Intelligenza Artificiale per creare immagini e interpretazioni artistiche dei valori fondanti dell’Unione Europea, in un’esperienza di dialogo, creatività e autentica cittadinanza europea.

"Abbiamo vissuto un’esperienza straordinaria - raccontano gli studenti dell’Istituto Cigna‑Baruffi‑Garelli - non solo perché abbiamo potuto conoscere da vicino il funzionamento delle istituzioni europee, ma anche perché abbiamo incontrato coetanei francesi e tedeschi, con i quali abbiamo condiviso momenti di confronto, collaborazione e anche di grande divertimento". L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito del progetto di accreditamento Erasmus+ del “Cigna-Baruffi-Garelli”, attivo a partire da quest’anno: "Queste e altre iniziative rese possibili dal programma Erasmus+ -, commentano i docenti - sono uniche e sono caratterizzate da un grandissimo valore formativo, poiché permettono ai nostri ragazzi di confrontarsi sempre più da vicino con l’Europa e con il mondo. Per molti ragazzi si tratta delle prime esperienze all’estero e dei primi confronti con coetanei provenienti da realtà anche molto diverse dalle nostre: occasioni certamente destinate a lasciare un segno profondo nel loro percorso umano e formativo".