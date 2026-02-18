Al via corso per 50 Guardie Ecologiche Volontarie promosso dalla Provincia

La Provincia di Cuneo, in collaborazione con la Città Metropolitana di Torino e la Provincia di Alessandria, organizza un corso per 50 aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie (Gev) da destinare alla tutela dell’ambiente provinciale.

Le Gev sono figure giuridiche istituite con la Legge Regionale n. 32/1982, aventi la qualifica di guardia particolare giurata.

Nello svolgimento delle funzioni, prestate in modo volontario e gratuito, rivestono il ruolo di pubblico ufficiale e di agente di polizia amministrativa.

Il servizio volontario di vigilanza ecologica viene svolto con l’obiettivo di favorire la conoscenza della natura e dei problemi connessi alla tutela dell’ambiente, promuovere l’informazione sulla legislazione in materia di tutela ambientale, concorrere alla protezione dell’ambiente ed alla vigilanza ecologica e nell’attività di accertamento delle violazioni relative.

Nello svolgimento delle attività delle Guardie Ecologiche Volontarie è sempre privilegiato l’aspetto preventivo ed educativo.

Il bando e il modulo di partecipazione, con le relative modalità e tempistiche di presentazione, sono consultabili sul sito istituzionale della Provincia di Cuneo alla pagina: https://www.provincia.cuneo.it/corpo-polizia-locale/nucleo-faunistico-ambientale/guardie-ecologiche-volontarie.

Le iscrizioni devono pervenire all’Ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Cuneo entro e non oltre il 15 marzo 2026.

Per informazioni, è possibile contattare dal lunedì al venerdì, in orario d’ufficio:

Gianandrea Bianco, ufficio Caccia e Pesca: tel. 0171445205; ufficio.gev@provincia.cuneo.it;

Valerio Civallero, comandante della Polizia Locale: tel 0171445254; ufficio.gev@provincia.cuneo.it.