Borgo San Dalmazzo: l’Associazione Santuario di Monserrato compie 18 anni di attività.

Era il 20 febbraio 2008 quando, grazie alla volontà e all’impegno di persone profondamente affezionate al Santuario, nacque l’Associazione. Fin dall’inizio, la sua missione è stata chiara: mantenere, tutelare e animare la vita del Santuario, riconosciuto anzitutto come luogo di fede, ma anche come punto di riferimento di grande valore non solo per la città di Borgo, bensì per l’intero territorio circostante.

Accanto a questo obiettivo primario, l’Associazione si è data il compito di promuovere attività culturali. Un impegno costante che negli anni ha contribuito a rendere questo luogo vivo e condiviso.

Grazie all’entusiasmo e alla dedizione dei volontari, il Santuario si è trasformato nel tempo in un vero e proprio punto di incontro tra arte, cultura e fede. Eventi, laboratori, manifestazioni e iniziative hanno animano questo luogo speciale, favorendo occasioni di incontro e collaborazione tra persone, gruppi e associazioni. Legami che si intrecciano e crescono, tutti al servizio della valorizzazione e della tutela di un patrimonio comune.

Oggi l’Associazione può contare su oltre 70 associati, segno di una realtà viva e in continua crescita. Con l’inizio del nuovo anno sono riprese le iniziative rivolte a tutti: adulti, bambini e famiglie. Attività pensate per continuare a tessere relazioni, reti e partecipazione, con un unico grande obiettivo: fare in modo che questi fili diventino, giorno dopo giorno, la trama della nostra comunità.

Sono trascorsi 18 anni dalla fondazione e il cammino prosegue con rinnovato slancio. I prossimi due anni saranno particolarmente significativi, poiché segneranno l’avvicinarsi dei festeggiamenti per il ventennale dell’Associazione, un traguardo importante che invita a guardare al futuro con entusiasmo e responsabilità.

In questo percorso, tesserarsi non significa soltanto entrare a far parte di un elenco di nomi, ma sostenere concretamente le attività dell’Associazione e contribuire alla costruzione di una squadra forte, unita e preparata, pronta ad accompagnare il nuovo direttivo e le sfide che verranno.

“Festeggiare 18 anni di associazione o di attività continuativa è un traguardo significativo che segna la maturità e il consolidamento dell'organizzazione. Questo anniversario, ci porta a riflettere sul percorso fatto e pianificare il futuro con nuove proposte ed energie”.