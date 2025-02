Il sindaco di Cervasca ai suoi concittadini: "C'è un lupo sul nostro territorio, non lasciate alimenti in giro"

C'è un lupo che circola nella zona di Cervasca, avvistato più volte e in più zone.

Qui è in via Cuneo, fotografato in pieno giorno

Non è la prima volta che i lupi scendono in pianura e si avvicinano alle case in cerca di cibo. Se lo trovano, è difficile immaginare che possano allontanarsi. Ed è proprio ciò che si vuole evitare con la comunicazione diramata dal Comune e firmata dal sindaco Enzo Garnerone.

Dopo essersi confrontato con i Carabinieri forestali, ha invitato i suoi concittadini a non lasciare cibo o crocchette in giro o nei sacchi della raccolta differenziata, proprio per evitare che questo lupo avvistato in diverse zone del paese possa avvicinarsi ulteriormente e, soprattutto, non allontanarsi più.

"Se non trova cibo, dovrebbe andarsene", si legge nel comunicato del Comune, diramato attraverso i canali social e tramite la stampa locale.