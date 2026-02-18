 / Eventi

Cuneo ospita le audizioni ufficiali del Premio Mia Martini presso VoiceArt

Il prossimo 27 febbraio 2026, la città di Cuneo ospiterà le audizioni ufficiali del Premio Mia Martini – Piemonte, uno dei concorsi più autorevoli del panorama musicale italiano. 

Le selezioni si svolgeranno presso VoiceArt ® Academy, studio di formazione artistica diretto da Silvia Elena Violino, da anni punto di riferimento per la crescita vocale di alto livello. Non è la prima volta che VoiceArt ® viene scelta come sede ufficiale: da oltre otto anni, lo studio accoglie queste audizioni, confermandosi come luogo riconosciuto per la preparazione artistica autentica e professionale. 

L’evento rappresenta un’opportunità concreta per giovani interpreti che desiderano confrontarsi con una dimensione reale del mondo musicale, lontana dalle logiche amatoriali e orientata allo sviluppo consapevole dell’artista.

VoiceArt Academy – Cuneo, Corso 4 Novembre 10 (interni 17 e 18)

Orario audizioni: 15:00 – 18:00 

Venerdì 27 febbraio 2026 

Referente audizione: Silvia Elena Violino 338 2243771

