Bra porta i suoi sapori al Festival di Sanremo

La Salsiccia, il formaggio, il pane e il riso di Bra saranno protagonisti al Festival di Sanremo, dal 24 al 28 febbraio 2026, all’interno del “Salotto delle Celebrità”.

Prodotto da Alessandro Grifa e Albert D’Alterio della New GIG Promotion, il Salotto delle Celebrità nasce dalla visione di professionisti con una solida esperienza nel mondo degli eventi, della comunicazione e dell’intrattenimento.

Lo spazio, allestito in uno degli angoli più suggestivi di Sanremo, sarà impreziosito dai sapori e dai profumi dei prodotti d’eccellenza braidesi: la salsiccia, il formaggio, il pane e il riso di Bra, protagonisti in degustazioni condotte da grandi chef, durante tutte le giornate del Festival per i tanti visitatori, imprenditori, giornalisti e Vip che affolleranno lo spazio.

All’interno del Salotto delle Celebrità, simbolo di eleganza, lifestyle mediterraneo e accoglienza di alto livello, prendono forma interviste, shooting, dialoghi spontanei e backstage emozionali che restituiscono il lato più umano e strategico del Festival di Sanremo in un ambiente progettato per favorire dialogo, relazione e qualità del tempo, un vero “salotto” nel senso più autentico del termine, dove il valore nasce dall’incontro.

Per l’edizione sanremese, Il Salotto delle Celebrità approda a Porto Sole, una delle location più esclusive e riconoscibili della città, situato nel pieno centro di Sanremo, tra Punta San Martino e il porto storico.

Il Salotto ha annunciato, per il Festival di Sanremo, la presenza di molte celebrità, nomi di spicco della televisione e della musica, comici, attori, chef, influencer.

Il momento clou della presenza del brand BRA’S al Salotto delle Celebrità del Festival di Sanremo, sarà mercoledì 25 febbraio alle ore 18, quando si terrà la conferenza stampa di presentazione del Festival nazionale della salsiccia e dei sapori di Bra che ritorna dal 17 al 20 settembre 2026.

La Conferenza Stampa dal Festival di Sanremo sarà la prima tappa ufficiale di Waing for BRA’S, il tour promozionale di avvicinamento a BRA’S Festival, e vedrà l’importante presenza del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, grande sostenitore delle eccellenze enogastronomiche piemontesi e della Salsiccia di Bra. Grazie anche al costante sostegno promozionale della regione Piemonte, un prodotto tradizionale locale di qualità e tutela ha saputo diventare famoso nel mondo ed essere capace di portare centinaia di migliaia di turisti ed appassionati del gusto nella città della Zizzola.

"La partecipazione dei nostri prodotti, e in particolare della salsiccia di Bra agli eventi del Festival di Sanremo rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio. Poter raccontare e far conoscere al pubblico del Festival, e ai tanti appassionati che arrivano in Riviera per respirare l'aria di questo grande evento, le nostre eccellenze enogastronomiche e l'alta qualità dei nostri prodotti, tra cui spicca la salsiccia di Bra, è un'occasione unica nel percorso di avvicinamento al BRA’S Festival diventato ormai un appuntamento fisso dell'autunno piemontese. Si inserisce poi a pieno titolo nella nostra strategia che utilizza i grandi eventi come volano di promozione turistica e di visibilità internazionale" dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

"Con la presenza di BRA’S a Sanremo parte il conto alla rovescia per una grandiosa edizione 2026, in programma a Bra dal 17 al 20 settembre – commenta il direttore di Ascom Bra e del consorzio della salsiccia di Bra, Luigi Barbero – le eccellenze braidesi arriveranno per la prima volta a Sanremo durante il Festival della Canzone Italiana, una straordinaria vetrina per i nostri prodotti straordinari che, con il ricco programma di “Waiting for Bra’s” si presenteranno in Italia e non solo, per tirare la volata a una nuova grande edizione del festival della salsiccia, del formaggio, del pane e del riso di Bra".