A Cherasco il Duo Platini in concerto per la rassegna "D'Accordi Musicali" suona "Il flauto magico"

Il secondo appuntamento con "D’Accordi musicali", domenica 1 marzo a Cherasco nella Chiesa di San Gregorio, è alle ore 17: il Duo Platini, composto da Leonardo Platini al flauto e Giacomo Platini al pianoforte, propone il concerto "Il flauto magico".

Il titolo "Il flauto magico" richiama volutamente l’opera mozartiana, non per riproporne la vicenda, ma per suggerire l’idea del suono come incantesimo: una forza invisibile capace di creare atmosfere, suscitare emozioni e accendere la meraviglia. In questo concerto il flauto assume il ruolo di narratore, diventa voce luminosa e poetica, capace di trasformare ogni frase musicale in un gesto di pura magia.

Il programma mette in dialogo compositori italiani e francesi, intrecciando due tradizioni accomunate da eleganza, cantabilità e raffinatezza timbrica. Il lirismo di Donizetti e Bellini, ispirato al respiro e all’espressività della voce umana, incontra i colori e il virtuosismo di Devienne e Saint-Saëns. Flauto e pianoforte costruiscono così un percorso sonoro fatto di passione e leggerezza, slancio e fantasia.

"Il flauto magico" diventa quindi un itinerario musicale in cui il suono è insieme materia e suggestione: un invito ad ascoltare con occhi e orecchi nuovi, lasciandosi sorprendere dall’idea che una melodia possa, anche solo per un istante, rendere il mondo più incantato.

"D’Accordi Musicali" che unisce Cherasco e Dogliani rinnova, per il secondo anno consecutivo, la collaborazione tra le due amministrazioni. Due comunità vicine non soltanto per posizione geografica, ma anche per affinità culturali, radici storiche e identità condivisa.

Un’iniziativa nata dalla volontà di creare sinergie e costruire un percorso comune, con l’obiettivo di offrire una proposta culturale curata e significativa, capace di promuovere e raccontare il territorio attraverso il linguaggio universale della musica.

Una rassegna, sostenuta dalla Fondazione CRC e dalle Fondazione CRT, con ingresso libero, conferma come la musica possa essere strumento privilegiato di connessione, capace di creare armonia non solo tra le note, ma anche tra le persone, i luoghi e le istituzioni.