Spezie dello Sri Lanka e commercio equo: un incontro ad Alba per parlare di autonomia energetica e innovazione

Venerdì 20 febbraio, alle ore 21, la Sala Vittorio Riolfo di Alba ospiterà l'evento "Aromi di Giustizia", un appuntamento dedicato alle spezie dello Sri Lanka e al loro impatto sociale ed economico. Le profumate essenze di pepe, cannella e noce moscata, per secoli fonte di ricchezza per mercanti e intermediari, hanno spesso lasciato i coltivatori in condizioni di povertà e sfruttamento.

Oggi, la crisi economica e politica dell'isola si intreccia con l'emergenza climatica, aggravando la situazione degli agricoltori già schiacciati dal peso dei debiti. Podie, organizzazione partner di Altromercato attiva dal 1974, lavora per spezzare questa spirale di sfruttamento, promuovendo progetti concreti a favore dei produttori locali.

L'incontro vedrà l'intervento di Fernando Tyrell, direttore di Podie, che illustrerà le iniziative per l'autonomia energetica e l'innovazione produttiva nelle filiere delle spezie. Accompagnerà il dibattito un foto-racconto curato da Beatrice De Blasi, portavoce di Fondazione Altromercato, per un immersione visiva nelle storie dei contadini coinvolti.

L'evento rappresenta un'opportunità per riflettere su come il commercio equo possa non solo trasformare i mercati, ma anche cambiare i destini di intere comunità, offrendo strumenti per un futuro più sostenibile e dignitoso.