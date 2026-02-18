A Rifreddo la festa annuale del gruppo Alpini

Domenica 22 febbraio 2026 la tradizionale Festa Annuale del Gruppo si terrà anche quest’anno al Laboratorio del Paesaggio Montano di Rifreddo.

La giornata prenderà avvio alle ore 10.45 con il ritrovo in Piazza della Vittoria, l’alzabandiera al monumento ai Caduti, seguito alle 11.15 dalla Santa Messa in suffragio degli Alpini “andati avanti” celebrata nella Chiesa Parrocchiale da don Angelo Vincenti. Alle ore 12.00 spostamento presso il Laboratorio del Paesaggio Montano per il tesseramento e il pranzo sociale aperto a tutti, preparato dalla gastronomia “Petali di Margherita” di Sanfront.

Occorre prenotarsi per tempo (entro il martedì 17 febbraio), telefonando (anche per informazioni) agli uffici comunali al numero 0175260022 oppure a Dario Camosso anche con WhatsApp al 3474516885 dopo le ore 17,30.

Il menù sarà: vitello tonnato, Antipasto piemontese, Mousse di gorgonzola, Lasagne al ragù di carne, Lonza di maiale alle nocciole con carote, Formaggio offerto da LA FATTORIA DI BERNARDI PAOLO di Rifreddo, Dolce offerto dalla madrina degli alpini MORANO SERENA; Vino rosso: Barbera e Vino bianco: Arneis, Acqua, caffè e digestivo

Il costo del pranzo è di €25. Possibilità di menù bimbo ad €10 con lasagna e cotoletta di pollo con patate.