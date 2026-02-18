 / Eventi

Eventi | 18 febbraio 2026

A Cuneo l'arte incontra la Pasqua al Santuario degli Angeli

Dalle “paperolles” di Prezzemolo alle sculture di Revello: un’esposizione di opere sacre accompagna i fedeli nel tempo liturgico, tra preghiera, silenzio e meditazione. Dal 18 febbraio al 12 aprile

Dopo la mostra di presepi, visitata da oltre duemila persone, il Santuario propone ora un’esposizione di opere che accompagnano liturgicamente il periodo pasquale.

Dal 18 febbraio, giorno delle Ceneri, fino a domenica 12 aprile, nel corridoio del Santuario sono esposte opere di artisti locali: dalle scultura in pietra di Carlo Revello di Bombonina alle quindici stazioni della Via Crucis realizzate con la tecnica delle “paperolles” da Mario Collino di Busca, in arte “Prezzemolo”.

È inoltre presente un’imponente opera realizzata da Irene Beccaria di Passatore, raffigurante: la Lavanda dei piedi, l’Ultima Cena, l’Orto degli Ulivi, Pilato che interroga Gesù, il tradimento di Pietro, la Deposizione dalla Croce e la Resurrezione. L’allestimento è arricchito da un’ambientazione scenografica curata nei minimi particolari, con decine di personaggi.

Lasciamoci guidare dalla preghiera e dalla meditazione in un ambiente di silenzio e raccoglimento, dove arte, fede e tradizione si incontrano.

La mostra è visitabile tutti i giorni: al mattino dalle 8 alle 12 e al pomeriggio dalle 15 alle 19.

