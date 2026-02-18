"Il territorio in tavola", dodici squadre di scuole alberghiere si sfidano ad Alba con Pera Madernassa, Robiola e Nocciola Piemonte [FOTO]

La Confraternita del Bollito, della Fassona e della Pera Madernassa di Guarene, in collaborazione con l'Accademia Alberghiera di Alba, ha organizzato la 9ª edizione del concorso "Il territorio in tavola" tra le scuole alberghiere professionali di Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, finalizzato alla preparazione di piatti inediti con ingredienti principali la Pera Madernassa, la Robiola d'Alba, la Nocciola Piemonte IGP e il Moscato d'Asti.

Dopo le precedenti edizioni, quando le scuole gareggiavano con la presentazione di piatti sia salati sia dolci in un'unica classifica, da quest'anno si è deciso di sdoppiare il concorso ammettendo un massimo di sei squadre finaliste per la cucina e altrettante per la pasticceria, stilando due classifiche separate. In questo modo le squadre saranno ospiti dell'organizzazione per due giorni e utilizzeranno separatamente la cucina "Master Chef" a postazioni individuali di Alba Accademia Alberghiera sia lunedì 23 febbraio 2026 sia martedì 24 febbraio 2026.

La giuria che valuterà i piatti preparati dalle squadre è composta da Luciano Tona, direttore dell'Accademia Bocuse d'Or Italia in qualità di presidente di giuria, Fabrizio Ventura della Confraternita del Bollito, della Fassona e della Pera Madernassa, Tiziana Ciofani chef di Alba Accademia Alberghiera, la giornalista Sarah Scaparoni, Domenico Pavan presidente della Federazione Italiana Cuochi di Cuneo e il pasticcere Giancarlo Rulfo. Durante la sessione di valutazione, prevista per martedì 24 febbraio 2026, verranno assaggiati prima i piatti che concorrono per la sezione di cucina e poi quelli della sezione di pasticceria.

Le squadre ammesse alla finale per la cucina e per la pasticceria provengono dall'Agenzia di Formazione Professionale delle Colline Astigiane di Agliano Terme, dall'Istituto De Filippi di Varese, da Enaip Piemonte CSF Settimo Torinese, da Formont Valsusa di Oulx, dall'Istituto Santachiara ODPF sede operativa di Tortona, dal C.i.o.f.s. F.p. Liguria sede operativa di La Spezia, da Enaip Piemonte CSF Alessandria e da Formedil Imperia.

Hanno contribuito alla realizzazione del concorso Regione Piemonte, Città di Alba Città Creativa Unesco per la Gastronomia, Comune di Guarene, Fondazione CRC, Banca d'Alba, Fondazione Natale Ferrario, Consorzio Tutela Nocciola Piemonte IGP, Consorzio Asti DOCG e Caseificio Longo.