Aispa rinnova il Consiglio Direttivo e conferma presidente Serena Gasco

La scorsa settimana l’assemblea dell’A.I.S.P.A. (Associazione Italiana Servizi Pubbliche Amministrazioni) ha rinnovato il Consiglio Direttivo per il triennio 2026-2029: confermata Presidente Serena Gasco, di Vicoforte. Al suo fianco troviamo: la nuova Vice Presidente Valeria Marrone (Valdieri), il Tesoriere Luciano Monaco (Cuneo), il Segretario Franco Sereno (Cuneo) ed Alessandro Oliva (Borgo San Dalmazzo), militanti nel precedente Direttivo. Entrano a far parte del Consiglio: Federico Lemut (Borgo San Dalmazzo), Stefania Michelotti (Valdieri) e Lauro Pelazza (Fossano).

"Vorrei fare in particolare tre ringraziamenti" afferma Serena Gasco "Il primo è per tutti i Consiglieri del precedente Consiglio; a quelli uscenti auguro buon proseguimento di lavoro al di fuori dell’organo direttivo dell’Associazione. Il secondo è per chi ha deciso di proseguire insieme l’attività iniziata tre anni fa, tra rinnovamento e continuità di tutte le iniziative che l’A.I.S.P.A. svolge sul territorio ed oltre, con impegno e dedizione che cercheremo di mantenere. Il terzo grazie è per i nuovi Consiglieri, per la disponibilità e la fiducia riposta in questo gruppo e nelle azioni dell’AISPA stessa. Con tante esperienze diverse, siamo tutti legati dall’obiettivo di essere di supporto agli enti locali ed a tutte quelle realtà che creano Comunità, che la sviluppano e la mantengono nel tempo".

Aggiunge Valeria Marrone: "Desidero esprimere un sincero ringraziamento per la fiducia accordatami con la nomina a Vice Presidente. Accolgo questo incarico con senso di responsabilità e con l’impegno a proseguire nel percorso già tracciato, offrendo il mio contributo in termini di idee, lavoro e dedizione, nell’interesse e per la crescita della nostra associazione".