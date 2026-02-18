 / Politica

Politica | 18 febbraio 2026, 19:06

Autonomia, Bergesio (Lega): "Tappa fondamentale, avanti tutta"

Il senatore piemontese: "Bene l’approvazione in Consiglio dei ministri delle pre-intese per realizzare la riforma"

Autonomia, Bergesio (Lega): &quot;Tappa fondamentale, avanti tutta&quot;

“Avanti tutta verso l’Autonomia. Bene l’approvazione in Consiglio dei ministri delle pre-intese per realizzare la riforma, una tappa fondamentale per dare maggiori competenze ai nostri territori in materie importanti, dovuta al lavoro straordinario del nostro ministro Calderoli e all’impegno del vicepremier Matteo Salvini, che hanno sostenuto per primi questa battaglia, di concerto con i governatori, compreso il presidente Alberto Cirio e l’assessore all’Autonomia Bussalino. Ora avanti verso gli altri passaggi fondamentali per portare a termine questa promessa fatta ai cittadini, che per la Lega è fondamentale”.

Così il senatore piemontese della Lega Giorgio Maria Bergesio.

