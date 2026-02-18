Milleproroghe, Bergesio (Lega): "Bene via libera a proroga immissioni ittiche, più tutela per ambiente ed economia territori"

“L’approvazione del prolungamento sulle immissioni in natura di specie ittiche non autoctone nelle acque interne, avvenuta con l’approvazione della proposta emendativa al provvedimento Milleproroghe da parte delle Commissioni riunite Bilancio e Affari Costituzionali della Camera, è un’ottima notizia per l’intero comparto: consente, infatti, di estendere al 31 dicembre 2026 la possibilità di proseguire, in modo regolato e compatibile con le norme europee, le attività già autorizzate nel 2020. Si tratta di uno strumento di buon senso, che abbiamo sempre perseguito, che permette una gestione più efficace degli ecosistemi, garantendo continuità alle politiche di ripopolamento e alle attività economiche legate alla pesca sportiva e professionale, agli stabilimenti ittiogenici e all’indotto che vale centinaia di milioni di euro e migliaia di posti di lavoro.

Ora è fondamentale che il decreto ministeriale sul tema arrivi il prima possibile, così da dare al settore regole stabili e certezze per il futuro, coniugando tutela ambientale, biodiversità e sviluppo sostenibile delle aree interne e montane del nostro Paese".

Così il senatore Giorgio Maria Bergesio, responsabile Dipartimento Agricoltura della Lega.



