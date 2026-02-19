BRAdiParki aps presenta le sue attività per affrontare il Parkinson

La nuova associazione BRAdiParki aps di Bra, nata di recente per supportare pazienti affetti da Parkinson e i loro familiari, organizza un incontro pubblico per presentare le sue iniziative e affrontare le sfide della malattia.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 25 febbraio 2026, dalle ore 17:30 alle 19:00, presso la Sala conferenze del Centro Arpino (largo Resistenza 15, Bra).​​

Saranno presenti rappresentanti della Fondazione La Cordata CRC, che collabora con l’associazione, insieme a testimonianze di operatori volontari CRC. L’evento mira a sensibilizzare la comunità sul Parkinson, una patologia che colpisce circa 300mila persone in Italia, promuovendo un approccio multidisciplinare e migliorando la qualità della vita dei malati e dei caregiver.​

Il nome BRAdiParki evoca il bradipo (simbolo di lentezza e movimento), Bra e il Parkinson, con un richiamo anche ai parchi come spazi di libertà e benessere. L’associazione, con sede in via Marconi 15 a Bra, ha già aderito alla Giornata Nazionale contro il Parkinson lo scorso novembre, organizzando passeggiate e momenti di condivisione.

Ingresso libero. Per informazioni: bradiparki@gmail.com o tel. 338.4758437.