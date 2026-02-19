La Scuola di Pace “Toni Lucci” di Bra affronta il tema dei migranti e del diritto d’asilo

Nel suo 33° anno di attività, la Scuola di Pace “Toni Lucci” di Bra prosegue il ciclo di incontri con un appuntamento dedicato a uno dei temi più delicati e attuali del nostro tempo: le migrazioni e il diritto d’asilo.

L’incontro, dal titolo “Migranti e richiedenti asilo: quali sono le emergenze?”, si terrà mercoledì 25 febbraio alle ore 20:45 presso l’auditorium BPER di via Adolfo Sarti 8 a Bra.

Relatrice della serata sarà Maria Cristina Molfetta, antropologa culturale e docente al Dipartimento di Scienze Politiche, nonché curatrice dell’area di ricerca della Fondazione Migrantes, che ha recentemente redatto il Rapporto annuale 2025 “Il diritto d’asilo”.

Secondo Molfetta, per comprendere realmente il fenomeno migratorio è necessario superare gli stereotipi più diffusi. «Quando si parla di diritto di asilo — spiega — dobbiamo pensare alle persone che fuggono da guerre, conflitti, disuguaglianze e cambiamenti climatici. La narrazione pubblica è spesso distorta, perché si concentra sugli sbarchi, ma la maggior parte delle persone arriva in Europa via terra».

Durante la serata saranno analizzati i principali dati del Rapporto Migrantes, che mette in luce paradossi e contraddizioni delle politiche europee e italiane, le sfide aperte e le prospettive future.

Un’occasione per riflettere in modo consapevole e non strumentale su un fenomeno complesso, e per tornare a coltivare — come sottolinea la Scuola di Pace — giustizia, dignità e fraternità come orizzonte condiviso.