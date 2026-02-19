Sampeyre inaugura il nuovo sito di atterraggio per l’elisoccorso

Sarà collaudato ufficialmente lunedì 23 febbraio 2026 alle ore 19 il nuovo sito di atterraggio per l’elisoccorso realizzato nel Comune di Sampeyre. L’evento prevede anche un atterraggio notturno, momento centrale della cerimonia che segnerà l’entrata in funzione della nuova infrastruttura.
L’iniziativa rappresenta un importante intervento a servizio del territorio della Valle Varaita, rafforzando il sistema di emergenza-urgenza e migliorando la capacità di intervento in un’area montana dove tempestività e accessibilità risultano determinanti.
Il nuovo sito consentirà operazioni più sicure ed efficienti anche in orario serale, ampliando le possibilità operative dei mezzi di soccorso aereo e offrendo un presidio strategico per residenti e turisti.