ALBAttle: torna ad Alba il festival di cultura hip hop con il progetto europeo Breaking The Walls

Giunto ormai alla sua 6ª edizione, torna ad Alba ALBAttle 2026, il festival dedicato alla cultura hip hop che vedrà protagonisti giovani appassionati provenienti da tutta Italia in una serie di workshop, esibizioni, performance artistiche e breaking battle, in quello che è diventato un appuntamento fisso e attesissimo per la città.

"Quest'anno ALBAttle si svilupperà su quattro giorni come parte del progetto europeo Breaking The Walls, che include eventi anche a Porto, L'Aquila e Banská Bystrica", spiega Enrico Signa, direttore artistico dell'Associazione Culturale Be-Street. "L'edizione 2026 sarà ancora più grande e variegata, con l'obiettivo di proseguire il successo degli anni precedenti e ampliare il coinvolgimento dei giovani".

Il festival prenderà il via il 19 marzo con i workshop del progetto Breaking The Walls, che propone percorsi di Dance Movement Therapy rivolti alla Generazione Z, utilizzando la breakdance come strumento per il miglioramento del benessere psicofisico dei giovani. La giornata proseguirà con le breaking battles "Twin Cities Battle", dedicate alla città gemella di Banská Bystrica e alle città partner del progetto europeo, L'Aquila e Porto. Il tutto sarà accompagnato da un aperitivo di gala con i partecipanti delle diverse città e da una performance di graffiti live. Il 20 marzo sarà dedicato alla breaking battle nella categoria "crew contro crew" e, in serata, al song contest giunto alla sua seconda edizione, "Brani in Power Slap", in collaborazione con Cinemavekkio e WRAPdZONA – Radio Alba, che vedrà protagonisti giovani talenti del territorio.

["Brani in Power Slap"]

Il cuore dell'evento sarà il 21 marzo, con la grande competizione di breaking, ormai disciplina olimpica, che qualificherà i vincitori per importanti eventi internazionali: Check The Style a L'Aquila, Oubreak Europe a Banská Bystrica e The World Battle a Porto. Non mancheranno anche quest'anno le attività sportive legate al mondo urban, come lo skateboarding con Tanaro Skateboard e il basket con Olimpo Basket.

[Il vincitore del 2025 nella categoria Bboy over16]

Il festival si concluderà domenica 22 marzo con un momento dedicato al territorio: tutti i partecipanti ad ALBAttle potranno prenotare visite ai musei cittadini e scoprire i prodotti locali delle aziende agricole del nostro territorio.

L'Associazione Culturale Be-Street, con sede ad Alba, è attiva da anni nella provincia di Cuneo con la sua scuola di cultura hip hop in tutte le sue forme artistiche e sportive, promuovendo eventi, progetti e festival culturali rivolti alla comunità.

"ALBAttle sarà il primo dei quattro eventi di quest'anno del progetto europeo Breaking The Walls, finanziato dall'Unione Europea" – aggiunge Signa –. "Vogliamo mostrare ai giovani l'importanza di scoprire se stessi e di migliorarsi attraverso un percorso di mental training costante, affiancato a un allenamento fisico strutturato, capace di generare un feedback positivo ed efficace sulle proprie performance. Questo approccio risulta ancora più potente tramite forme di espressione artistico-sportiva, come il breaking, soprattutto quando inserite in percorsi di Dance Movement Therapy, una pratica sempre più studiata e riconosciuta in ambito psicologico". Attraverso le sue iniziative, Breaking The Walls punta a raggiungere oltre 500.000 giovani in tutta Europa, offrendo strumenti per esprimersi, sviluppare resilienza e costruire legami interculturali.

ALBAttle si conferma così come un punto di riferimento per la comunità giovanile del territorio, ma con una rilevanza sempre più internazionale: uno spazio di incontro, crescita, espressione e condivisione culturale di gruppo nella vita reale.