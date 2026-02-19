A Sant’Antonino di Salmour è iniziato il nuovo corso della Pro loco del presidente Burri

Dal 5 febbraio scorso la Pro loco di Sant’Antonino di Salmour (che rientra anche in un progetto condiviso con i Comuni di Narzole, Cherasco e Bene Vagienna) ha assunto una nuova forma, a partire dal vertice, con la guida del neoeletto presidente Emilio Burri per il prossimo quadriennio.

Quello di Burri è un volto comunque già noto in frazione, complice nelle ultime due edizioni il suo ruolo principale di presepista in frazione Lucchi di Narzole, che ha permesso la realizzazione di un allestimento artistico e di animazioni degne di nota nel periodo delle feste natalizie.

Burri, di origini genovesi, è ora parte integrante di una realtà associativa che prende in eredità dal suo predecessore, Patrick Curti, un valido impianto composto da uno “zoccolo duro” di 40 volontari e una quindicina di consiglieri. Un’ottima squadra composta per il 70% da una componente giovanile a prestare il servizio.

Nel direttivo rientrano anche il vicepresidente Silvia Gerbaldo, il segretario Antonello Torta e il tesoriere Erika Fea. Tra i consiglieri, inoltre, Chiara e Sandra Ciravegna, Luca Dotta, Alessia e Davide Gallo, Siria Marengo, Giovanni Piero Milanesio, Emanuele Panero, Claudio Racca, Greta Rinaldi e Fabrizio Riva.

Così Emilio Burri: “Con la pensione nel 2018, mi sono trasferito dalla Liguria al Piemonte, esattamente a Narzole in frazione Lucchi. Da poco si è dovuto eleggere il nuovo direttivo della Proloco dì Sant'Antonino perché in scadenza”.

“Come nuovo presidente porterò avanti le manifestazioni già messe a calendario, dovendo affrontare anche le nuove regole che ci impongono come Proloco di entrare nel terzo settore. – ha ancora chiarito - La squadra che mi affianca è molto volenterosa e giovane, cercheremo quindi di fare del nostro meglio”.

Il nuovo corso seguirà quello condotto dal ventinovenne Patrick Curti, svolto per sei anni. Sempre Curti subentrò a sua volta all’epoca, nel novembre 2019, a Mario Marengo.

“Quando creammo la nostra Pro loco eravamo in una situazione di stand-by e con una carenza di volontari. In più in precedenza non si trovava un presidente. Arrivato un ultimatum di sollecito dall’Unpli – Unione Nazionale Pro loco d’Italia nel luglio di quell’anno, il 2019, ci mettemmo all’opera senza non poche difficoltà e costituimmo un direttivo più tre revisori”. – ha raccontato Curti, illustrando i passi salienti del suo operato – “Poi il Covid e le norme che ci obbligavano ad allestire solo serate enogastronomiche, rispettando le dovute distanze di sicurezza e non potendo organizzare spettacoli. Nel 2022, ripartimmo invece con le feste patronali e, ancora prima, volemmo dar il nostro contributo a favore della parrocchia locale, pagandole un canone di locazione per alcune iniziative svolte all’interno”.

Tra gli interventi più significativi del corso di Curti: “Acquistammo un defibrillatore nel 2023, installato sotto il portico della parrocchia. Per i frazionisti garantimmo inoltre un corso specifico salvavita e le apparecchiature idonee al soccorso”.

Sull’imminente futuro: “A livello di infrastrutture la Pro loco ha stanziato 8 mila euro per la realizzazione della ciclopedonale lungo la provinciale verso Cherasco, 200 metri complessivi che collegheranno Sant’Antonino alla strada di San Giovanni. I lavori dovrebbero iniziare a marzo, con Narzole e Cherasco capofila del progetto e co-finanziatori”.

“Augurando il meglio a Burri, ringrazio l’operato di tutti i volontari, i quattro sindaci dei Comuni di cui fa parte Sant’Antonino di Salmour sul fronte economico, occupandosi del personale, dei vari cantonieri e di tutti gli operatori che hanno reso possibile il regolare svolgimento di tutte le attività. Ringraziamenti vanno al vice presidente del Consiglio regionale del Piemonte Franco Graglia e all’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte per il supporto ricevuto”.

