Investiti due uomini sulla Statale 28 tra Ceva e Lesegno: c'è una vittima

AGGIORNAMENTO: è purtroppo deceduto uno dei due giovani investiti.

Anas comunica che la strada è chiusa e la circolazione è temporaneamente indirizzata sulla viabilità locale.



***

Gravissimo incidente sulla Statale 28, al chilometro 50, tra Ceva e Lesegno.

Qui, attorno alle 10 di oggi 18 febbraio, sono stati investiti due uomini stranieri, entrambi, pare, a bordo di un monopattino.

Stando alle prime informazioni, sarebbero di nazionalità pakistana.

Le loro condizioni sono gravissime. Uno dei due è stato elitrasportato all'ospedale di Cuneo in codice rosso, sul secondo sono in corso le manovre di rianimazione.

Ad investirli una persona alla guida di un furgoncino.

Sul posto stanno operando i sanitari, assieme ai vigili del fuoco di Ceva e Mondovì e ai carabinieri di Ceva.

Notizia in aggiornamento