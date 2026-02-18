 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 18 febbraio 2026, 11:20

Investiti due uomini sulla Statale 28 tra Ceva e Lesegno: c'è una vittima

Si tratterebbe di due stranieri che viaggiavano in monopattino. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e sanitari. La strada è chiusa al traffico

Investiti due uomini sulla Statale 28 tra Ceva e Lesegno: c'è una vittima

AGGIORNAMENTO: è purtroppo deceduto uno dei due giovani investiti. 

Anas comunica che la strada è chiusa e la circolazione è temporaneamente indirizzata sulla viabilità locale.


***

Gravissimo incidente sulla Statale 28, al chilometro 50, tra Ceva e Lesegno. 

Qui, attorno alle 10 di oggi 18 febbraio, sono stati investiti due uomini stranieri, entrambi, pare, a bordo di un monopattino. 

Stando alle prime informazioni, sarebbero di nazionalità pakistana. 

Le loro condizioni sono gravissime. Uno dei due è stato elitrasportato all'ospedale di Cuneo in codice rosso, sul secondo sono in corso le manovre di rianimazione. 

Ad investirli una persona alla guida di un furgoncino. 

Sul posto stanno operando i sanitari, assieme ai vigili del fuoco di Ceva e Mondovì e ai carabinieri di Ceva. 

Notizia in aggiornamento

Barbara Simonelli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium