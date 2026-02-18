Investiti due uomini sulla Statale 28 tra Ceva e Lesegno: c'è una vittima

AGGIORNAMENTO: è purtroppo deceduto uno dei due giovani investiti.
Anas comunica che la strada è chiusa e la circolazione è temporaneamente indirizzata sulla viabilità locale.
***
Gravissimo incidente sulla Statale 28, al chilometro 50, tra Ceva e Lesegno.
Qui, attorno alle 10 di oggi 18 febbraio, sono stati investiti due uomini stranieri, entrambi, pare, a bordo di un monopattino.
Stando alle prime informazioni, sarebbero di nazionalità pakistana.
Le loro condizioni sono gravissime. Uno dei due è stato elitrasportato all'ospedale di Cuneo in codice rosso, sul secondo sono in corso le manovre di rianimazione.
Ad investirli una persona alla guida di un furgoncino.
Sul posto stanno operando i sanitari, assieme ai vigili del fuoco di Ceva e Mondovì e ai carabinieri di Ceva.
Notizia in aggiornamento