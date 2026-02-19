Buona lettura dal Caffè letterario di Bra con Tutto quello che non mi aspettavo

Una storia d’amore non è mai soltanto una storia d’amore. Ce lo insegna il romanzo di Valentina Sagnibene “Tutto quello che non mi aspettavo”, dove si racconta la storia di due ragazzi che si incontrano e si scontrano (lo so, fa molto Kiss me Licia, ma è così che succede!) con il loro bagaglio emotivo, le loro paure, i loro sogni.

Francesco, neolaureato insicuro e intellettualoide, eternamente deluso in amore e incapace di trovare un lavoro, ha un unico grande successo: attraverso un alter ego donna, scrive su un blog femminile raccogliendo uno stuolo di fan adoranti, tanto che le responsabili del sito lo contattano per assumerlo, ma scoprono con orrore la sua identità maschile. Decidono però di dargli una chance e lo mettono in competizione con altre voci del blog: chi consegnerà la miglior storia avrà il posto.

Matilde, tosta e all’apparenza scontrosa, indurita dall’assenza della madre che la abbandonò inspiegabilmente quando era una bambina e lacerata dalla recente morte del padre cui era legatissima, nasconde la propria fragilità, ma sempre più spesso è preda di attacchi di panico. Matilde comprende che, se vuole liberarsi dal peso che la opprime e andare avanti, deve prima far pace con il passato.

Francesco e Matilde non potrebbero essere più diversi, ma quando i loro destini casualmente si incrociano, Francesco intuisce che il passato di Matilde potrebbe dargli lo spunto per la storia che cerca e decide di accompagnarla nel viaggio alla ricerca della madre… Un viaggio che riserverà loro tutto quello che non avevano previsto.

“Tutto quello che non mi aspettavo” è un romanzo molto piacevole, che mette insieme due giovani protagonisti di una storia fatta di perdite e (ri)conquiste, ma anche di determinazione nell’inseguire i propri sogni. E alla fine Francesco e Matilde non potevano essere più belli di così.

Il consiglio è di leggerlo con leggerezza, lasciandosi toccare e trasportare nel loro mondo dalle parole perfette con cui l’autrice riesce a descriverlo.