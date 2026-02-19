Bra, l’associazione cultuale Albedo invita allo spettacolo "Il servitore di nessun padrone"

Grande attesa a Bra per lo spettacolo “Il servitore di nessun padrone” di e con l'attore Samuel Toye, promosso dall'associazione culturale Albedo.

L’appuntamento è in calendario martedì 24 febbraio, alle ore 21, presso la sala conferenze del Centro Polifunzionale Arpino (Largo della Resistenza).

Cosa aspettarsi? L'attore Samuel Toye, tra maschere, streghe e improvvisazione, coinvolge il pubblico in uno show divertente e interattivo, per un inno poetico alla commedia dell'Arte e all'Arte che non serve nessun padrone.

Entrata a offerta libera.