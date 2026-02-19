Cirio, vicepresidente nazionale di Forza Italia, ha incontrato i sindaci azzurri di Langa e Alta Langa

Erano una quarantina i sindaci della Langa e dell’Alta Langa, che hanno partecipato all’incontro con il vice segretario nazionale e presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il coordinatore provinciale e vice presidente del Consiglio regionale Franco Graglia e il consigliere provinciale e vicepresidente della Provincia di Cuneo Massimo Antoniotti.

Un momento di confronto che ha permesso di fare il punto della situazione su ciò che è stato fatto per il territorio ma anche un dialogo aperto e costruttivo sugli obiettivi futuri. Unità, squadra coesa, pragmatismo e territorio sono state le parole più pronunciate durante la serata, per sottolineare lo spirito degli amministratori azzurri, che del buon senso e della concretezza hanno fatto il loro baluardo per operare al meglio sul territorio, a contatto con le persone.

“Questa sala piena di sindaci ci conferma che il cammino intrapreso è quello giusto - ha detto Massimo Antoniotti dando il benvenuto -, perché fare politica vuol dire essere sul territorio, cercare di risolvere le criticità e stare vicino alle persone. Per noi - ha concluso Antoniotti - è anche più semplice, visto che possiamo contare su Graglia e Cirio: loro ogni giorno ci insegnano quanto sia importante vivere le nostre comunità ed essere sempre disponibili a dare una mano”.

“Ringrazio i sindaci che hanno fatto la scelta di credere in Forza Italia e in noi. La nostra forza - ha aggiunto Franco Graglia - è la capacità di fare squadra, di essere uniti e lavorare insieme senza lasciare nessuno indietro. Il nostro è un partito in crescita a livello nazionale e locale. Su 247 sindaci sono 127 quelli tesserati Forza Italia, ai quali si aggiungono molti amministratori che in noi hanno trovato un partito moderato, che sa fare sintesi seguendo sempre il buon senso e la concretezza. Per noi questa è la politica, quella vera, ce lo ha insegnato un fuoriclasse come è il vice segretario nazionale Alberto Cirio. Una politica presente ed attenta, a disposizione del territorio per essere utili. Questa è la nostra politica, questa è la politica di Forza Italia”.

Molto applaudito Alberto Cirio che con i sindaci di Langa ed Alta Langa ha praticamente “giocato in casa”, salutandoli uno per uno, stringendo mani, dispensando sorrisi, per un momento in amicizia che ha anche fissato le linee guida per i prossimi mesi.

“Mi fa piacere - ha sottolineato Cirio - che molti mi hanno detto che quella di Forza Italia è stata la loro prima tessera di partito. Questo vuol dire che abbiamo saputo trasmettere i nostri valori per un cammino condiviso con una squadra sempre pronta sulle tematiche del territorio. In provincia di Cuneo la campagna del tesseramento ha raggiunto un grande risultato, confermando ed ampliando una squadra che ha saputo muoversi in maniera compatta. Questa è la filosofia che Forza Italia ha all’interno di una coalizione di centrodestra unita, dove con una guida straordinaria come quella del nostro premier Giorgia Meloni, cerchiamo sempre il modo di fare una sintesi unitaria che ci rende competitivi e stabili nel governare. Ai sindaci azzurri, deve andare il nostro Grazie e la garanzia del nostro impegno”.