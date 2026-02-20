Albapiù e il problema della sicurezza: ACA, commercianti e istituzioni a confronto

In relazione a comportamenti molesti verificatisi da parte di alcuni soggetti nei confronti delle attività del Centro commerciale naturale Albapiù (corso Langhe e zone limitrofe), l’Associazione Commercianti Albesi ha organizzato giovedì 19 febbraio presso la propria sede un incontro che ha coinvolto gli esercenti dell’area.

Presenti, oltre a Marco Scuderi e Edoardo Accossato – responsabili Marketing del Territorio e Sviluppo Associativo di ACA – e alla vice presidente ACA Chiara Paglieri, l’assessore comunale alla Sicurezza e Polizia municipale Davide Tibaldi e, per la Polizia Municipale, il comandante Antonio Di Ciancia e l’ispettore e coordinatore delle attività di territorio Paolo Tosco.

Negli imprenditori – che pure avvertono una maggiore presenza delle forze dell’ordine a presidiare l’area - persiste la preoccupazione legata ai suddetti episodi. Il Comune si è già attivato sia tramite il proprio corpo di Polizia, sia coinvolgendo il Comando dell’Arma dei Carabinieri, con il quale è in corso la condivisione del monitoraggio video effettuato tramite il sistema di telecamere attivo in città.

Tutti i presenti hanno concordato sull’opportunità dell’attività di un tavolo permanente a scopo preventivo - per monitorare la situazione in questo e in altri quartieri, in modo da poter affrontare ogni evenienza - nonché sull’utilità di incontri periodici di ascolto e confronto.