Attualità | 20 febbraio 2026, 15:46

Albapiù e il problema della sicurezza: ACA, commercianti e istituzioni a confronto

Incontro il 19 febbraio tra esercenti, assessore Tibaldi e Polizia municipale per affrontare gli episodi molesti: previsto un tavolo permanente di monitoraggio

Il comandante della Polizia municipale Antonio Di Ciancia, la vice presidente ACA Chiara Paglieri, il responsabile Marketing del Territorio ACA Marco Scuderi, l’assessore albese alla Sicurezza Davide Tibaldi

In relazione a comportamenti molesti verificatisi da parte di alcuni soggetti nei confronti delle attività del Centro commerciale naturale Albapiù (corso Langhe e zone limitrofe), l’Associazione Commercianti Albesi ha organizzato giovedì 19 febbraio presso la propria sede un incontro che ha coinvolto gli esercenti dell’area.

Presenti, oltre a Marco Scuderi e Edoardo Accossato – responsabili Marketing del Territorio e Sviluppo Associativo di ACA – e alla vice presidente ACA Chiara Paglieri, l’assessore comunale alla Sicurezza e Polizia municipale Davide Tibaldi e, per la Polizia Municipale, il comandante Antonio Di Ciancia e l’ispettore e coordinatore delle attività di territorio Paolo Tosco.

Negli imprenditori – che pure avvertono una maggiore presenza delle forze dell’ordine a presidiare l’area - persiste la preoccupazione legata ai suddetti episodi. Il Comune si è già attivato sia tramite il proprio corpo di Polizia, sia coinvolgendo il Comando dell’Arma dei Carabinieri, con il quale è in corso la condivisione del monitoraggio video effettuato tramite il sistema di telecamere attivo in città.

Tutti i presenti hanno concordato sull’opportunità dell’attività di un tavolo permanente a scopo preventivo - per monitorare la situazione in questo e in altri quartieri, in modo da poter affrontare ogni evenienza - nonché sull’utilità di incontri periodici di ascolto e confronto.

