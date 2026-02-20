Cedri di piazza Europa, l'abbattimento è deciso. E potrebbe avvenire nel cuore della notte [VIDEO]

C'è una possibile data per l'abbattimento dei cedri. O per l'avvio delle operazioni, come annunciato per primo ieri da Cesare Mandrile su Targatocn.

I lavori potrebbero iniziare già lunedì o addirittura domenica sera, se non di notte. A "lanciare la bomba" Giancarlo Boselli, consigliere degli Indipendenti, questa mattina in piazza con le opposizioni consiliari al completo.

Un attacco senza sconti all'amministrazione, alla sindaca e all'assessore Luca Pellegrino.

E in consiglio comunale, in programma lunedì e martedì, non si esclude l'arrivo in massa dei cittadini che si oppongono all'abbattimento dei cedri. Così come potrebbe prendere il via un presidio costante della piazza. Per opporsi con tutti i mezzi concessi e fino all'ultimo a quello che una parte della città non vuole in alcun modo accettare. Nove mila le firme raccolte.

Rabbia: è questo l'umore della piazza.

"Credo che l'azienda farà di tutto per iniziare subito l'abbattimento. Dovremo essere presenti quando l'azienda comincerà. Sarà presto. Lunedì dovremmo cercare di essere presenti in massa al consiglio comunale", ha detto Beppe Lauria nel suo intervento durante la conferenza stampa convocata stamattina in piazza, all'indomani della pubblicazione degli articoli sull'affidamento dei lavori.

Ugo Sturlese parla apertamente di provocazione: "A 13 giorni dall'emissione del giudizio del Consiglio di Stato loro si permettono di fare questo. Sono capaci di tutto. E' su questo che dobbiamo aumentare la nostra vigilanza. Qui tutte le opposizioni sono compatte e schierate sulla difesa dei nostri cedri. Il progetto di piazza Europa che hanno presentato è una schifezza, con costi economici, paesaggistici, ecosistemici e per la salute delle persone.

Claudio Bongiovanni di Cuneo Mia: "Questa giunta passerà come quella che ha fatto la più grande strage di alberi di alto fusto sul nostro territorio. Più di 300. Non tutti secondo noi erano malati. E non lo sono quelli di piazza Europa. La colpa verrà data alla sindaca, che noi riteniamo ostaggio di una maggioranza che vuole abbattere questi alberi. Ma la colpa sarà sua e del suo partito".

È Giancarlo Boselli ad annunciare di avere le informazioni su un blitz possibile già domenica. "La notizia che abbiamo avuto questa mattina darebbe che vogliono iniziare i lavori domenica sera o domenica notte. Chiedo alla sindaca di smentire. Da domenica occorre provvedere ad un presidio di controllo continuo. In consiglio comunale continueremo a far sentire la nostra voce. Massima mobilitazione da oggi, ma muovendoci con molta attenzione e nel rispetto delle norme".

Ancora, Franco Civallero di Forza Italia, attacca frontalmente la giunta: "La sindaca, pur di non spaccare ulteriormente questa maggioranza, che è a pezzi, accetta questo. Il responsabile primo si chiama Luca Pellegrino".

Infine Paolo Armellini: "Piazza Europa è al centro della città. Tutto questo parte da un falso clamoroso. Questa non è una periferia e dobbiamo ripeterlo e continuare a dircelo. Non vorrei che i lavori iniziassero lunedì alle 17, quando saremo in consiglio. Perché sarebbe ancora più clamoroso".