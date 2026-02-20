Sanità e infrastrutture: Azione accende i riflettori sulla Valle Tanaro

Azione inaugura il ciclo di incontri "Azione nei Territori", un'iniziativa promossa dal Partito guidato da Carlo Calenda per puntare i riflettori sulle sfide dei contesti extraurbani della Provincia di Cuneo. Il primo appuntamento si terrà domani, sabato 21 febbraio, alle ore 15:30, presso il Municipio di Garessio.

L'incontro sarà dedicato alle problematiche della Valle Tanaro e del Cebano, con particolare attenzione a due pilastri fondamentali per la qualità della vita e lo sviluppo economico dell'area: la Sanità, con specifico riferimento al futuro e al potenziamento dell'Ospedale di Ceva, e le Infrastrutture, con un'analisi approfondita dei disagi cronici legati alla Strada Statale 28. Durante la serata sarà inoltre presentato il lavoro che in Parlamento Azione sta conducendo sul tema delle aree interne e montane.

"La Valle Tanaro non può essere considerata una zona di serie B," dichiara l'Onorevole Daniela Ruffino, deputata e Segretaria Regionale di Azione. "Il diritto alla salute non deve dipendere dal codice postale: difendere l'Ospedale di Ceva significa garantire servizi essenziali a un intero distretto. Parallelamente, non possiamo più accettare continui disagi sulla SS28, un'arteria vitale per il collegamento tra Piemonte e Liguria che necessita di interventi strutturali non più rimandabili. Siamo qui per ascoltare e portare queste istanze direttamente nelle sedi istituzionali, dalla Provincia al Governo, passando per la Regione."

Giacomo Prandi, segretario provinciale e vice segretario regionale di Azione, sottolinea: "Con 'Azione nei Territori' vogliamo dimostrare che la politica si fa stando tra la gente, affrontando i problemi reali. La Valle Tanaro vive una fase delicata: tra carenza di servizi sanitari e una viabilità spesso compromessa, il rischio isolamento è concreto. Il nostro obiettivo è costruire proposte vere che diano risposte ai cittadini, alle imprese e agli amministratori locali, trasformando le criticità in un'occasione di rilancio."

L'evento, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Garessio Luciano Sciandra, vedrà la partecipazione dell'Onorevole Daniela Ruffino, di Giacomo Prandi, di Francesco Belgrano (Coordinatore di Mondovì, Monregalese e Cebano di Azione) e di Sergio Fuschi (Capogruppo in Consiglio Comunale di Priola in Azione e Consigliere dell'Unione Montana Alta Valle Tanaro).

La cittadinanza, gli amministratori locali e i rappresentanti delle categorie economiche sono invitati a partecipare per un confronto aperto e costruttivo sul territorio della Valle Tanaro e del Cebano.