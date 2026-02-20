"Donne e leadership", ad Alba si discute di ostacoli e prospettive

Proseguono le iniziative promosse dall’Assessorato alle Pari Opportunità e dalla Consulta per le Pari Opportunità del Comune di Alba, nel quadro del progetto “Verso l’80° anniversario del Voto alle Donne – Educare alla democrazia e alla parità”.

L’incontro di venerdì 27 febbraio dal titolo “Donne e leadership: esperienze a confronto. Dalla conquista del voto alle scelte che guidano il futuro”, si terrà alle ore 20.30 nella sala Riolfo, con ingresso dal Cortile della Maddalena di Alba.

La serata vuole raccontare esperienze e prospettive provenienti da ambiti differenti, per ragionare su quali ostacoli, stereotipi e “doppie misure” continuino a pesare nei percorsi di partecipazione e rappresentanza, seppur le donne oggi esercitino ruoli decisionali e di responsabilità.

L’incontro si inserisce nel percorso formativo e commemorativo verso il 2 giugno, data simbolo che non è solo la ricorrenza degli ottant’anni dal primo voto delle donne in Italia, ma è un’occasione per riflettere su chi ha avuto voce nella storia pubblica, chi è rimasto ai margini, e su quali diritti oggi diamo per “naturali” pur essendo frutto di scelte politiche e conflitti sociali.

A presentare saranno: Silvia Moglia, Presidente della Consulta per le Pari Opportunità, e Ivana Sarotto, membro della Consulta.

Relatrici: Isa Maggi, Coordinatrice nazionale degli Stati Generali delle Donne, rete che promuove partecipazione femminile, empowerment e sviluppo dei territori con attenzione a lavoro, imprese e politiche pubbliche.

Giuliana Cirio, Direttrice Generale di Confindustria Cuneo che segue temi legati a innovazione, competitività e organizzazione del sistema associativo industriale. Daniela Balestra, Presidente Provinciale di Confartigianato, punto di riferimento per il mondo dell’artigianato e delle micro e piccole imprese. Maria Peano, Presidente di Preziosa Prevenzione – Promozione Salute ETS, associazione impegnata nella cultura della prevenzione e della salute sul territorio.