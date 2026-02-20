"Voce ai giovani": Dodero e don Ciotti dialogano con gli studenti del Vallauri

"Spesso lasciamo prevalere lo sconforto, il senso di rassegnazione e d'impotenza. (...)

Ecco perché l'educazione è la vera sfida del nostro tempo! Mai come ora mi ritrovo nell'idea che educare significa educarsi, gli uni con gli altri. Cercare altre mani nel buio per orientare insieme i nostri passi. Giovani e adulti, professori e studenti, attivisti, studiosi e persone comuni. Chi più sa, più mette in comune.

Ci servono dubbi, per uscire dal buio.

Ci servono domande sincere, senza risposte preconfezionate.

Ci serve abbandonare le nostre certezze, i nostri schemi, le nostre chiavi di lettura solite. (...) Per non arrenderci al buio, dobbiamo investire in educazione. Ancora più di

prima".



Così scrive don Luigi Ciotti sull'ultimo numero de Lavialibera .

Partendo da queste parole e interrogativi Liberavoce OdV Presidio di Cuneo e Centro Culturale don Aldo Benevelli dell’Associazione Partigiana Ignazio Vian di Cuneo propongono giovedì 26 febbraio alle ore 18 a Fossano presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Giancarlo Vallauri” un’occasione di incontro e di confronto tra i giovani e le giovani con chi nel Gruppo Abele e "Libera contro le mafie" inventa da sempre nuovi modi di camminare insieme e di costruire comunità e relazioni.



L'incontro con don Luigi Ciotti si inserisce nel cammino verso la 31ª Giornata della memoria e dell'impegno che il prossimo 21 marzo si svolgerà di nuovo, dopo vent’anni, a Torino, e sarà impreziosito dalla testimonianza e dal contributo del Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo dottor Onelio Dodero, che in Corte d’Assise di Caltanisetta ha sostenuto la pubblica accusa nel processo CAPACI BIS contro gli organizzatori materiali della strage di Capaci nella quale persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e i tre agenti della scorta.



L'incontro con le studentesse e gli studenti sarà introdotto da Claudia Bergia, presidente del Centro culturale Don Aldo Benevelli dell'Associazione partigiana Ignazio Vian di Cuneo, e da Paolo Cortese, dirigente dell'I.I.S. Vallauri di Fossano.



L’appuntamento con don Luigi Ciotti e il dottor Onelio Dodero si propone di dare spazio alle opinioni, alle esperienze e alle sfide delle giovani e dei giovani in modo che possano essere ascoltati, aiutandoli a partecipare attivamente ai processi di cambiamento e ad influenzare con la loro creatività, l’energia e le loro idee innovative le politiche e la cultura in cui si sviluppa la società .



Ai docenti che vorranno partecipare verrà rilasciato l'Attestato di Aggiornamento e di Frequenza e agli studenti l'Attestato di partecipazione al fine del credito formativo.

Iscrizioni al link: https://forms.gle/NSpnwtJeHEJnZ9ne6