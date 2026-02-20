SCI / Il monregalese Massimilla 29° nel Gigante FIS-NJR Domobianca

Victor Roche Espinos del Club d’Esquì Llivia ha centrato il doppio trionfo nel Gigante FIS-NJR del Trofeo Domobianca 365 Ski Race, disputato giovedì 19 febbraio. Il catalano ha replicato il successo di 24 ore prima con il tempo totale di 1’46”43/100, precedendo di soli 26/100 l’aspirante svizzero Maxime Schaer (Ski Club Bagnes) e di 34/100 il bergamasco Andrea Canova (Sci Club Radici Group). Stesso podio di mercoledì.

Il monregalese Federico Massimilla del Lurisia ha chiuso 29° nella classifica generale, confermando il suo ruolo di protagonista locale. Notevoli anche le prove degli italiani: 10° il milanese Juno Mazzucconi (Sci Club Mera) e 16° il sestrierino Simone Moschini (Sestriere).