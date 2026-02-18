 / Viabilità

Viabilità | 18 febbraio 2026, 18:46

Furgone in fiamme sull'autostrada A33: traffico bloccato tra Alba e Cherasco

Illesi i due occupanti. Al lavoro vigili del fuoco, polizia stradale e tecnici Anas. Uscite obbligatorie a Cherasco e Alba Ovest per il traffico in direzione Cuneo

Autostrada A33 Asti-Cuneo chiusa per l'incendio di un furgone al km32+800, nel comune di La Morra, nel tratto a carreggiata unica per senso di marcia.

Tra Alba Ovest e Svincolo di Cherasco in direzione Cuneo è stata attivata uscita obbligatoria a Cherasco per il traffico proveniente da Marene e uscita obbligatoria ad Alba Ovest per il traffico proveniente da Asti.

Il mezzo all'arrivo delle squadre dei vigili del fuoco di Alba e Bra era completamente avvolto dalle fiamme, immediate le operazioni di spegnimento.



Sul posto anche una pattuglia della polizia stradale per la gestione del traffico e delle operazioni insieme ai tecnici Anas.

Presente anche il personale sanitario del 118, ma fortunatamente non si registrano feriti tra i due occupanti dei veicolo. Proprio loro si sono accorti del malfunzionamento e hanno dato l'allarme, riuscendo ad abbandare il furgone in tempo mettendosi al sicuro.



L'intervento, iniziato alle 17.20 di oggi, mercoledì 18 febbraio, è in fase di ultimazione con la messa in sicurezza e la bonifica dell'area. Rimosso il mezzo andato completamente distrutto dalle fiamme a cura della ditta Morellato Mts con due carroattrezzi.

Redazione

