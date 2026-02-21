A Bra e Alba due incontri promossi da ANPI sul Referendum

Il 22 e 23 marzo prossimi, gli italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi su una riforma costituzionale che riguarda l’assetto della magistratura. L’ANPI sezione Alba Bra Langhe Roero, in collaborazione con il comitato “Giusto dire no”, nato su iniziativa dell’ANM, propone due incontri per fare chiarezza sul referendum.
Giovedì 5 marzo 2026, alle 20,30 ad Alba, in Sala Riolfo, cortile della Maddalena (via Vittorio Emanuele II, 19) saranno presenti Giulia Bertolino, magistrato per il comitato Giusto Dire No, Giorgio Scagliola, avvocato di Alba, Michele Cauda per l’ANPI Alba Bra Langhe e Roero. Modera l’incontro Paolo Tonino Bossi del comitato di sezione Anpi.
Sempre giovedì 5 marzo 2026, alle 21, in sala conferenze del centro polifunzionale Arpino (largo della Resistenza) di Bra saranno presenti Ludovico Astengo e Paolo Roffinella, magistrati, per il comitato Giusto dire no. Modera l’incontro Caludio Gallizo del Comitato di sezione Anpi.
Entrambi gli incontri sono ad ingresso libero e aperti a tutta la cittadinanza.