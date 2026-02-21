Cedri di Cuneo verso l'abbattimento, i comitati: "Abbiamo dato mandato all'avvocato per depositare una sospensiva cautelare d'urgenza"

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo i tentativi di mediazione sul progetto di piazza Europa andati a vuoto, vista l'improvvisa accelerazione data dall’Amministrazione all’inizio dei lavori con le determina di affidamento alle varie figure previste per l'avvio dei cantieri, le associazioni, il comitato, i cittadini hanno dato mandato all'avvocata Virginia Cuffaro di procedere al deposito di sospensiva cautelare d'urgenza. Tale documento è stato depositato e protocollato ieri al Consiglio di Stato. Ora si attendono sviluppi in merito.

Ribadiamo ancora una volta che se l'Amministrazione comunale si ritiene nel giusto, proceda pure con l'inizio dei lavori.

Ass. Di piazza In piazza Comitato SOS cedri

Intanto sono "spuntati" i cartelli per segnalare l'imminente cantiere in piazza Europa. Divieto di sosta per le auto dalla mezzanotte di lunedì 23 febbraio fino a "fine lavori".