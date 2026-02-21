Domenica 1 marzo indossa la tua divisa e divertiti a “Muoviti Alba”

“Muoviti Alba” è un format itinerante dedicato alle famiglie all'interno dei centri sportivi cittadini.

L’obiettivo è fare attività fisica come opportunità di scoperta e di condivisione. “Muoviti Alba” è un’occasione unica per conoscere nuove discipline insieme a coach esperti, dove la competizione lascia il posto al piacere di imparare e di divertirsi.

Domenica 1 marzo il ritrovo è alle ore 15:00 nella palestra dell’impianto sportivo “Renzo Saglietti” in via Cesare Delpiano al Mussotto.

Partecipare è semplice, non serve prenotare ed è tutto gratis, basta presentarsi in abbigliamento sportivo.

La prima parte del pomeriggio sarà come sempre dedicata alle attività ludico-motorie tutti insieme. Dopo la merenda i partecipanti potranno cimentarsi con tre proposte sportive: padel, calcio, ginnastica artistica e danza.

“Muoviti Alba” è un’iniziativa promossa dall’Assessorato allo Sport del Comune di Alba, in collaborazione con i Comitati di Quartiere cittadini, San Paolo Sport Alba ASD APS, Area Padel, Area Calcio Alba Roero, Open ASD ETS e con il supporto della Fondazione CRC.