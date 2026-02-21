Albertengo, Bosca e Lavazza campionesse di parità

Oggi al Grattacielo delle Regione per rappresentare Torre San Giorgio (e tutto il Saluzzese) alla conferenza organizzata dalla Consigliera Nazionale per le Parità Opportunità del Governo Italiano dal titolo “L’Italia in chiave di genere”.

Con un ricco panel di esperti, si è riflettuto di lavoro, impresa e partecipazione femminile per la crescita del Paese, analizzando numeri e prospettive dell’Italia e del Piemonte.

Tra le aziende virtuose in questo senso, recentemente riconosciute per l’impegno nella promozione di politiche volte alla parità di genere, c’erano la Albertengo Panettoni, la Bosca Spa e la Lavazza, inviate a raccontarsi al tavolo dei relatori, rispettivamente rappresentate da Massimo Albertengo, Pia Bosca, MariaSilvia Scippa.

A coordinare i lavori la Consigliera di Parità Nazionale Filomena D’Antini e la collega piemontese Chiara Cerrato. Tra gli interventi, Paolo Bertolino (segretario generale Unioncamere), Cesarina Manassero (presidente Consiglio di Parità Ordine degli avvocati di Torino), oltre ai saluti dell’assessore regionale Gabusi.

Alla tavola rotonda finale hanno partecipato: il direttore dell’Inps Piemonte Vincenzo Ciriaco, il vicedirettore dell’Unione industriale di Torino Massimo Richetti, la responsabile della formazione di Confcooperative Piemonte Alessandra Brogliatto, il presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Torino Fabrizio Bontenpo, Cristina Macari per le sigle sindacali piemontesi.