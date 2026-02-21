Bongioanni: "“Piemonte Is” a Sanremo. Promozione nei giorni del Festival con i nostri prodotti d’eccellenza, giochi, quiz e coinvolgimento social"

Da martedì 24 a sabato 28 febbraio – i giorni del 76° Festival della Canzone Italiana – il Piemonte si racconta a Sanremo con “Eccellenza Piemonte”: un’iniziativa itinerante pensata per coinvolgere il pubblico e i turisti della città rivierasca attorno all’evento più importante della musica italiana.

“Piemonte Is – Eccellenza Piemonte” sarà presente con attività coinvolgenti in centro e nei luoghi più frequentati della città: Lungomare Italo Calvino, Giardini Vittorio Veneto, via Giacomo Matteotti, Molo Nord, Lungomare Sud. Cinque kart elettrici brandizzati “Piemonte Is – Eccellenza Piemonte” diventeranno veri e propri salottini mobili in grado di accogliere chi, incuriosito, salterà a bordo. Ogni giorno dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 faranno conoscere il Piemonte grazie a una sorprendente e originale serie di momenti interattivi col pubblico, e ogni pomeriggio distribuendo gratuitamente al pubblico i suoi prodotti agroalimentari d’eccellenza: cioccolato e giandujotti di Torino, nocciole Piemonte Igp, riso di Baraggia Dop, mele di Cuneo Igp, formaggio Bra Dop, Vermouth di Torino Ig.

Turisti, passanti e personalità del mondo della musica e dello spettacolo saranno coinvolti con quiz, domande curiose e interviste veloci sulla loro conoscenza del Piemonte, del suo territorio e della sua enogastronomia. Il Piemonte diventa così protagonista di storie quotidiane che nascono in tempo reale fra le vie di Sanremo. Il tutto pensato con un’attitudine molto social: le attività itineranti previste diventeranno contenuti visibili sui nuovi canali Instagram piemonteis_eccellenzapiemonte e Facebook Piemonteis Eccellenza Piemonte, e quelli istituzionali della Regione Piemonte.

E giovedì 26 febbraio alle 17 nei locali di via Roma 88 il Piemonte propone i suoi vini e sapori in un aperitivo (a inviti) con salsiccia del Consorzio Salsiccia di Bra, salame del Consorzio salame Piemonte Igp, formaggi Valgrana, carne della macelleria Gaveglio, Cuneesi e baci di dama Bramardi, accompagnati dai vini dei Consorzi di tutela Brachetto d’Acqui Docg e Asti Docg.

L’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni spiega la filosofia dell’iniziativa: «Il Festival di Sanremo è un appuntamento dove non si può mancare. Attorno ad esso si muove una mole di appassionati, fan, turisti, addetti ai lavori, media e opinion leader. Essere presenti significa poter intercettare un pubblico potenziale enorme, in una modalità leggera e coinvolgente, social e pop. A questo si aggiunge la vicinanza della Riviera e dei suoi turisti alle mete piemontesi, su cui stiamo costruendo strategie di promozione comune con la Regione Liguria, e che è un vero e proprio invito a venire a scoprire il territorio dove nascono i prodotti fregiati dal marchio di qualità “Piemonte Is – Eccellenza Piemonte”, che vogliamo far conoscere in tutta la loro prelibatezza».