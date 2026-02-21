Nuove insegne in piazza Medford omaggiano la prima città gemellata con Alba

Sono state rinnovate le targhe commemorative che delimitano i contorni della piazza intitolata alla città di Medford.

Con la sagoma degli Stati Uniti d’America, i contorni dello Stato dell’Oregon incisi sull’alluminio e con la posizione della città di Medford, ricordano che Alba fu una delle prime città italiane a realizzare rapporti di gemellaggio con una città estera. Era il 1960, sotto l’Amministrazione del Sindaco Osvaldo Cagnasso e nell’ambito del progetto di amicizia tra le comunità denominato «People to people».

Le precedenti insegne riportavano l’usura del tempo e andavano rinnovate e oggi, 21 febbraio 2026, si è svolta in piazza una piccola cerimonia per restituirle ad una delle piazze più importanti all’ingresso alla città.

Presenti il Sindaco di Alba, l’Assessore ai Gemellaggi, Luisella Vernone presidente del comitato di Gemellaggio Alba-Medford e Pino Dutto presidente onorario del comitato e primo ambasciatore di Alba a Medford, che ha promosso e sollecitato la sistemazione delle insegne. La figlia di Pino, Luisa Dutto con il marito, Anna Agnelli, Marina Rista e Giorgio Sordo del Comitato di Gemellaggio.

La presidente Robin Snider, in videochiamata da Medford, ha preso parte alla cerimonia salutando tutti i cittadini e ricordando che nella sua città si trova un parco denominato “Alba Park” a memoria della partnership. Robin è la nipote di John W Snider, sindaco di Medford, al quale venne intitolata nel 2010 una via nell’area di piazza Medford.

Nel corso della cerimonia è stata anche ricordata la prima presidente ⁠Pina Toppino, Cavaliere della Repubblica, che per 35 anni, dagli anni ‘70, è stata la vera anima del Comitato e che rivestì la carica di presidente onorario fino alla sua morte, il 1 luglio 2025.



