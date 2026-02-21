Vignolo: la minoranza interviene e annuncia richiesta di chiarimenti in merito alla chiusura del baby parking

Riceviamo e pubblichiamo

Siamo venuti a conoscenza della situazione solo a ridosso di decisioni ormai definitive: una tempistica che ci ha, di fatto, impedito di intervenire preventivamente con proposte costruttive o alternative.

Pur riconoscendo l'impegno dell'Amministrazione Comunale per l'imminente apertura del nuovo micronido, prevista per il 3 marzo, è doveroso evidenziare una criticità sostanziale: a differenza del precedente "baby parking", la nuova struttura non potrà accogliere bambini di età superiore ai tre anni.

Questa limitazione priva la comunità di un servizio fondamentale e molto richiesto, che in precedenza garantiva l’accoglienza fino ai sei anni. Tale servizio rappresenta un supporto logistico essenziale, offrendo un ambiente sicuro e risolvendo il gravoso problema della gestione dei figli, in particolare durante il periodo estivo. Come abbiamo ribadito più volte in Consiglio Comunale, il mantenimento dei servizi essenziali è vitale per la funzionalità del nostro paese.

Al contrario, la perdita di tali presidi innescherebbe inevitabilmente un processo di spopolamento di Vignolo, un fenomeno purtroppo già visibile nelle zone dell'alta valle della nostra provincia. Sebbene le difficoltà della cooperativa fossero note, la repentina interruzione delle attività ha colto di sorpresa l'intera comunità. Riteniamo che, a fronte dei segnali d’allarme emersi nei mesi scorsi, sarebbe stato opportuno un intervento tempestivo da parte dell'Ente per tutelare la continuità del servizio. L’attuale transizione sta causando disagi concreti: trenta nuclei familiari rimarranno privi di assistenza per quindici giorni.

Nonostante la disponibilità del micronido cuneese ad accogliere alcuni casi di emergenza (limitata a 3 o 4 bambini), l'interruzione del percorso educativo rappresenta un danno grave. Si interrompe bruscamente il legame con una figura professionale stimata: la maestra Roberta, punto di riferimento insostituibile ed eccellenza riconosciuta dai genitori. È nostro fermo impegno fare tutto il possibile affinché la sua presenza possa continuare a fianco dei bambini che tanto la adorano. Come gruppo di minoranza, riteniamo doveroso approfondire le dinamiche della vicenda.

Presenteremo pertanto un’interrogazione consiliare per ottenere chiarimenti formali sulle tempistiche della comunicazione ai cittadini e sulle motivazioni di quello che si configura come un grave disservizio per la nostra comunità.

I consiglieri della minoranza consiliare di Vignolo Roberto Giraudo, Denis Scotti, Simone Giordano