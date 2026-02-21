Alba: il "Borgo del fumo" piange la storica presidente Marita Marolo

"Con infinito dolore annunciamo la scomparsa della amatissima Marita, una presidente, un'amica, una borghigiana, una donna forte e solare che per anni ci ha guidati e tenuti uniti. Ci mancherai immensamente".

Con queste parole il "Borgo del fumo", attraverso i suoi canali social, ha voluto salutare la storica presidente Marita Marolo, mancata all'affetto dei suoi cari venerdì sera all'età di 93 anni.

Aveva guidato il Borgo per 42 anni prima di cedere la carica a Beppe Marangon tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024.

Era nata a Ricca e dal 1955 viveva ad Alba.

Lunedì pomeriggio, alle 14,30, si svolgeranno i funerali presso la Parrocchia Divin Maestro dove domenica, alle 17, sarà recitato il rosario.

Il ricordo di Luca Sensibile, presidente della Giostra delle Cento Torri di Alba, l'associazione che riunisce i borghi storici cittadini: "Marita è stata ed è un esempio, per i suoi volontari e per tutti noi della Giostra. Era sempre presente, una persona educata, diretta, cordiale ed efficace nella sua attività. Un punto di riferimento. È senza dubbio una triste perdita per l'intera città di Alba. Rimarrà il suo esempio prezioso nella memoria. Esprimo il mio più sentito cordoglio ai famigliari."