“Ti Regalerò Una Rosa”: Il Comune di Priero avvia un’iniziativa di adozione simbolica per diffondere bellezza e cura nel paese

Il Comune di Priero avvia l’iniziativa “Ti regalerò una rosa”, pensata per coinvolgere i cittadini in un’azione concreta di cura dei luoghi: adottare e piantare una rosa – simbolo di Priero e del suo patrimonio naturale – per portare bellezza e colore anche negli angoli meno visibili del paese. Il titolo dell’iniziativa si ispira a una celebre canzone di Simone Cristicchi, vincitrice del festival di Sanremo nel 2007, e richiama un’idea semplice: così come l’amore può sbocciare ovunque, anche la bellezza può fiorire nei margini e nei piccoli spazi quotidiani, quando diventa un gesto condiviso di attenzione e responsabilità verso il proprio borgo. L’iniziativa rientra nel solco del neonato progetto Langa dei fiori, programma di ridefinizione dell’identità narrativa dei borghi dell’Alta Langa di confine, di cui Priero è capofila. Il filo conduttore che unisce i borghi all’interno del progetto è costituito dalla bellezza cromatica dei fiori e delle specie botaniche autoctone che li caratterizzano, dalla tutela della biodiversità che li accomuna e dalla sostenibilità della vita in montagna che propongono, con azioni di valorizzazione territoriale e sostegno alle comunità e all’imprenditoria.

UN INVESTIMENTO CONTINUO SULLA BELLEZZA

Negli anni passati il Comune ha già messo a dimora oltre 300 specie botaniche, tra piante e fiori. Nel 2026, prosegue l’impegno con un ulteriore investimento che prevede l’acquisto di circa 150 rose, includendo anche quelle destinate all’iniziativa “Ti regalerò una rosa”. Il tempo della rinascita per il borgo è, come natura comanda, in primavera: dalla messa a dimora alla fioritura, attesa tra maggio e giugno, quando sarà possibile vedere in modo più evidente l’effetto delle nuove piantumazioni sul paesaggio urbano e sugli spazi privati visibili dall’esterno.

COME PARTECIPARE

Possono aderire i cittadini di Priero che dispongono di uno spazio aperto visibile dall’esterno – ad esempio giardino, cortile, terrazzo o balcone – dove piantare la rosa, contribuendo così a diffondere fioriture e colori nel paese, tanto gradevoli sotto il profilo estetico quanto utili ad api e impollinatori. La partecipazione è gratuita: le rose sono acquistate dal Comune e vengono assegnate fino a esaurimento disponibilità. È prevista l’assegnazione di una rosa per persona. Al momento del ritiro viene richiesto di indicare il nominativo e l’indirizzo presso cui la rosa verrà messa a dimora.

DOVE E QUANDO RITIRARE LA PROPRIA ROSA

Il ritiro avviene presso Vivaio Colombo – azienda agricola di Ceva, Via Prione 31, a partire dal 1° marzo 2026. Orari di apertura: da lunedì a sabato: 09.00 – 12.15 / 14.30 – 18.30; domenica chiuso. “Con ‘Ti regalerò una rosa’ chiediamo ai cittadini di aiutarci a far fiorire Priero: per gusto estetico, certo, ma soprattutto perché è un modo per prenderci cura insieme dei luoghi in cui viviamo e per rafforzare un’identità territoriale positiva”, dichiara Alessandro Ingaria, sindaco di Priero. “Abbiamo scelto una formula semplice: un dono, un gesto concreto, un requisito chiaro. In questo modo ognuno può contribuire in modo immediato e visibile e la fioritura, quest’anno, vanterà di essere un patrimonio più condiviso che mai”, conclude.

La vivaista Elena Colombo espone tutte le virtù delle caratteristiche rose di Priero: “Il profumo di una rosa non è solo una fragranza, ma un vettore temporale. Ha il potere di attivare memorie dormienti: un giardino d'infanzia, un gesto d’affetto custodito per anni. La rosa diventa così un ponte tra passato e presente, un’àncora in grado di collegare ciò che siamo stati con ciò che ancora può fiorire in noi. Essa ci insegna l'arte più difficile: accogliere la bellezza senza volerla possedere”.

Ulteriori aggiornamenti operativi (con eventuali indicazioni pratiche e disponibilità) saranno diffusi attraverso i canali istituzionali del Comune di Priero e i canali del progetto Langa dei Fiori.