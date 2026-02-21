Esposte al Tennis Club di Alba la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup [FOTO]

L’insalatiera d’argento della Coppa Davis, vinta negli ultimi due anni dagli azzurri e la Billie Jean King Cup, riconquistata dalle ragazze in Cina lo scorso settembre, sono arrivate al Tennis Club Alba nel pomeriggio di venerdì 20 febbraio e rimarranno in esposizione per il pubblico fino alla serata di domenica 22.

Imponente soprattutto la prima, realizzata nel 1900 con 6 kg di argento sterling e sorretta da tre basamenti circolari, su cui sono collocate le targhette incise con i nomi dei luoghi e dei vincitori di tutte le edizioni, per un peso totale superiore ai 100 kg e un’altezza complessiva di 110 centimetri.

ll Tennis Club Alba dunque è stato scelto dalla Federazione Italiana Tennis e Padel per ospitarle in itinere, scelta che premia soltanto i circoli tennistici più virtuosi (due per ogni regione) e che si distinguono non solo per i risultati sportivi, ma per parametri come il numero di praticanti, le attività di base, la diversificazione dei progetti sportivi e la qualità d’insieme dimostrata.

Doveroso dunque l’orgoglio con cui il direttore tecnico Alessandro Boero, insieme al presidente del circolo (fondato nel 1978) Marcella Lorenzin, hanno ringraziato ed evidenziato l’evento: “Per noi è un momento speciale e di orgoglio, un’emozione per tutti coloro che formano il nostro club. Ringraziamo la Federazione che ha riconosciuto la bontà del nostro lavoro, non possiamo che esserne fieri, e ringraziare tutto il nostro staff, i soci, i tecnici e i giocatori, il presidente storico Enzo Lorenzin, i nostri sponsor, le istituzioni, il marketing, qui rappresentato da Mauro Davico, tutte le persone che contribuiscono al buon funzionamento delle strutture e naturalmente la famiglia Sbreglia, che gestisce egregiamente il ristorante pizzeria. Con 180 ragazzi iscritti alla scuola tennis, un’attività di base pensata per tutte le età, le squadre agonistiche di tennis e padel e con il pickleball che sta prendendo piede, abbiamo un numero di appassionati e praticanti in aumento e questo ci rende felici. Prossimamente cercheremo di avere qui ospiti giocatori importanti per far conoscere sempre meglio il nostro sport”.

Durante le giornate di esposizione, tutti gli appassionati di tennis avranno l’opportunità di ammirare i trofei da vicino e scattare fotografie, vivendo un’esperienza unica, a contatto diretto con la storia del tennis internazionale. Per chi volesse approfondire la storia del trofeo Coppa Davis segnaliamo https://www.geopop.it/coppa-davis-trofeo-insalatiera-piu-famosa-pesante-mondo-perche-si-chiama-cosi-storia/

(La Coppa Davis)

Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato il sindaco di Alba Alberto Gatto “La comunità di Alba esprime gratitudine per questa iniziativa e per l’ottimo livello raggiunto dal Tennis Club”, accompagnato dall’assessore allo sport Davide Tibaldi, e da Mario Canova “La presenza di questi prestigiosi trofei qui non è un caso, ma il frutto del buon lavoro della società”, rappresentante della Fondazione CRC, uno dei numerosi sponsor del Tennis Club albese, molti presenti all’evento.

I simboli delle vittorie dalla Nazionale italiana maschile e femminile lasceranno senz’altro un bel ricordo e saranno di sprone alla risalita in serie A della compagine tennistica albese. La presentazione di tutte le squadre agonistiche è fissata per il prossimo 8 marzo.