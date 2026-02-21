VOLLEY A1F / Cuneo, sei salva! Vallefoglia battuta per 3-2

Last dance per la Honda Cuneo Granda Volley e salvezza conquistata! Nella partita che vale la stagione, con quattro squadre racchiuse in appena due punti, le Gatte superano la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia al tie break e conquistano così la salvezza matematica nell'ultima giornata della regular season.

Un match che ormai non valeva più nulla per le Tigri di Pistola, ormai saldamente ancorata al sesto posto in classifica, ma in cui le pesaresi hanno comunque lottato fino all'ultimo pallone.

Questa partita rappresentava invece tutto per le biancorosse, che si giocavano il tutto per tutto davanti al proprio pubblico. E le Gatte non hanno deluso: un primo set un po' macchinoso, complice anche la tensione per un match così importante, e poi una bella reazione di squadra, che ha permesso alle Gatte di aggiudicarsi secondo e terzo set, conquistando così un punto preziosissimo.

Durante il quarto set sono poi arrivati i verdetti dagli altri campi: Conegliano supera per 3-1 Monviso, permettendo così la salvezza matematica di Cuneo, e poco dopo Macerata trascina Bergamo al tie break, condannando così la formazione di Villafranca alla retrocessione assieme a Perugia, già out dai giochi dallo scorso weekend.

Cuneo prova a spingere forte fin da subito, 2-0. Vallefoglia però non resta a guardare e recupera: si procede in parità. Primo allungo delle pesaresi con Ungureanu che sale in cattedra, 8-11, e le Tigri trovano la marcia giusta: 9-15 e 12-18. Le Gatte subiscono, poi tornano a lottare e accorciano le distanze, da 14-21 a 18-23, ma Vallefoglia chiude 18-25.

Perfetto equilibrio anche nel secondo parziale, nessuna formazione riesce a staccare l’altra: il primo squillo di tromba è Cuneo, che allunga 13-9. Ora sono le Gatte ad aver trovato fiducia: 14-11 e 17-13. Le Tigri però tentano la rimonta e arrivano a -2: 20-18 e 22-20, con Carletti subentrata a Giovannini che suona la carica. Le cuneesi però non mollano, stringono i denti e danno la zampata vincente, 25-20.

Nel terzo set Vallefoglia parte forte fin da subito: 4-7 e 5-8. Le Gatte però reggono l’urto e ricuciono lo strappo, 8-8. Si lotta su ogni pallone, poi Marring firma il break per 15-13. Ora le Gatte premono sull’acceleratore, 17-14, ma le Tigri restano agganciate e ristabiliscono la parità sul 17-17. Marring e Signorile riportano le Gatte a +2, 19-17 e 22-20. Le Tigri però hanno sette vite e con Bartolucci e Carletti chiudono il gap, 23-23, ma le sono le Gatte a dare la zampata vincente per 25-23.

Dentro Marring per Pucelj. Ancora una partenza forte di Vallefoglia, che fa la voce grossa, 3-6 e 5-10. Sul 9-13 arriva la notizia: Monviso ha perso per 3-1 con Conegliano, Cuneo è salva! Vallefoglia intanto resta avanti, 11-15 e 12-17. Le cuneesi provano a resistere, ma le Tigri non si voltano più indietro e chiudono 18-25. Intanto, Macerata porta la partita al tie break, assicurandosi un punto e condannando Monviso. 2-2, si va al tie break.

Dentro Cecconello per Keene nel quinto set. Ancora un bella partenza di Vallefoglia, poi Diop sale in cattedra dai 9 metri e trascina le Gatte avanti 6-4. Recupero di Vallefoglia e cambio campo sull'8-7. Ancora parità e break pesantissimo di Cuneo, 10-8, che poi resta avanti 12-9. Le Tigri però sono ancora vive e arrivano fino a -1, 14-13, poi Diop la chiude per 15-13!

Premiata MVP del match Ela Koulisiani, autrice di un'altra bella prestazione dopo Novara. Per lei oggi 13 punti, 1 ace e 3 muri. Top scorer dell'incontro Diop con 26 punti. In doppia cifra anche Rivero a 14.

Per Vallefoglia top scorer Thokbuom con 20 punti, Ungureanu con 15, Stoyaniva con 14 e Butigan con 13.

Termina così la regular season della Honda Cuneo Granda Volley: un'altalena di emozioni, dalla prima all'ultima giornata, che si chiude con una bella vittoria davanti al proprio pubblico e soprattutto con la permanenza nella massima serie.

Ora, il prossimo appuntamento per le Gatte saranno dunque i playoff di Challenge Cup.

IL MATCH IN PILLOLE

Honda Cuneo Granda Volley: Signorile in regia, opposta Diop, centrali Keene e Koulisiani, schiacciatrici Pucelj e Rivero, libero Magnani.

Megabox Ondulati Savio Vallefoglia: Bartolucci al palleggio con Stoyanova sulla diagonale, centrali Thokbuom e Butigan, bande Ungureanu e Giovannini, libero De Bortoli.

PRIMO SET

Apre il match Signorile, murata Giovannini, 1-0. Break Cuneo, l’errore di Pucelj sblocca Vallefoglia, 2-1. Giovannini in mezzo al muro, 2-2. Si procede in parità: break Vallefoglia con Ungureanu al servizio e allungo, 8-11. Tisci ferma il gioco. Le ospiti però continuano a spingere: 9-13 e 9-15. Break delle Gatte, 11-15, ma le Tigri tornano a spingere, 12-17. 12-19 e secondo time out Cuneo. Vallefoglia però continua a macinare punti, 14-21. 15-23 entra Marring per Pucelj. Break di Cuneo con Marring e Diop, 17-23. Sbaglia anche Stoyanova, 18-23. Giovannini sblocca Vallefoglia e il muro su Marring chiude il set 18-25.

SECONDO SET

Subito a segno Koulisiani, 1-0. Risponde Thokbuom, 1-1. Si lotta su ogni pallone, poi Cuneo conquista il primo break e allunga 12-9, con Pistola che ferma il gioco. Thokbuom sblocca le Tigri e fa anche ace: 13-11. Pucelj tiene avanti le Gatte: 14-11 e 15-12. Vallefoglia prova ad avvinarsi ma le cuneesi restano avanti: 17-13. Break Tigri, che provano ad avvicinarsi, 17-15 e 18-16. 19-17 entra Marring per Pucelj. Scatto in avanti delle Gatte, 22-18. Carletti sblocca Vallefoglia, 22-20 e Tisci ferma il gioco. Break delle Gatte, 24-20 e la chiude Keene.

TERZO SET

Subito a segno Vallefoglia, 0-1. Pareggia Diop, 1-1. Break Vallefoglia 3-5 e allungo 4-7 e 5-8. Le Gatte però non mollano e recuperano, 8-8. 9-10 entra Marring per Pucelj. Si torna in parità, 12-12 e break Cuneo 15-13 e 16-14. Muro Koulisiani a strappo 17-14. Break Vallefoglia 17-16. Ungureanu completa l’operazione rimonta, 17-17. Marring porta avanti Cuneo e ace Noemi: 19-17. Le Tigri restano agganciate: 20-19 e 21-20. Super scambio chiuso da Diop, 22-20. 23-21, poi Marring murata, 23-22. Carletti gioca sul muro, 23-23. Marring sulle mani del muro, 24-23. Out Ungureanu, 25-23.

QUARTO SET

Dentro Marring per Pucelj e break Vallefoglia e allungo, 0-3. Koulisiani a muro sblocca le Gatte, 1-3, ma Vallefoglia resta avanti, 3-6 e 4-8. Le Tigri hanno trovato l'intesa vincente, 6-11, ma le Gatte conquistano un break importante, 8-11. Sul 9-13 arriva la notizia: Monviso ha perso per 3-1 con Conegliano, Cuneo è salva! Vallefoglia però resta avanti, 11-15 e 12-16. Le Gatte non mollano, ma le Tigri custodiscono il vantaggio, 16-20. 16-22 e time out Cuneo. 16-23 entra Cecconello per Keene. Intanto, Macerata porta la partita al tie break, assicurandosi un punto e condannando Monviso.

QUINTO SET

Ancora una partenza equilibrata, 2-2, poi break Vallefoglia, 2-4. Ancora una volta però le Gatte recuperano: parziale di 4-0 e avanti 6-4. Le Tigri non mollano e colmano il gap: 7-7, poi Koulisiani in fast e si cambia campo 8-7. Situazione ancora in equilibrio, con Cuneo che scatta 10-8 e 12-9. Vallefoglia ci prova fino alla fine, 13-12 nel finale, poi Diop la chiude 15-13.