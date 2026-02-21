Fossano: inaugurata la nuova sede della sezione Anfi in Piazza Castello

Una giornata all'insegna della storia, del servizio e dei valori fondanti della Guardia di Finanza quella vissuta oggi a Fossano, in occasione dell’inaugurazione ufficiale del nuovo nucleo dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (ANFI) e della prestigiosa sede in Piazza Castello.

L’evento ha visto una folta partecipazione di autorità civili e militari, a testimonianza del forte legame tra il territorio e le "Fiamme Gialle". Presenti, tra gli altri, il Sindaco di Fossano Dario Tallone, accompagnato dalla Vice Donatella Rattalino, dalla Presidente del Consiglio Comunale Simona Giaccardi e dall’Assessore Giacomo Pellegrino. Per l’Arma, hanno presenziato il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Andrea Alba e il Generale di Corpo d’Armata Antonino Maggiore. Presenti inoltre Andrea De Bellis (Presidente ANFI Alba-Bra-Fossano), la madrina del nucleo Prof. Antonella Germini, il socio Mario Di Vico, motore fondamentale per la nascita del presidio, e le rappresentanze delle sezioni ANFI di Cuneo, Mondovì, Asti, Torino e Borgo San Dalmazzo. La cerimonia è stata suggellata dalla benedizione di don Andrea Beretta.

Nel suo intervento, il Senatore Giorgio Maria Bergesio ha sottolineato il valore profondo di questa realtà: “Oggi viviamo un momento significativo per la nostra comunità: l'inaugurazione della nuova sede dell'ANFI - Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia - qui a Fossano. Non stiamo semplicemente aprendo una sede. Stiamo rafforzando una presenza. Stiamo dando casa a valori che non vanno in pensione: senso dello Stato, disciplina, legalità, spirito di servizio. Qui sono riuniti uomini e donne che hanno servito con onore la comunità e che continuano a farlo. Siete un presidio di legalità fondamentale, non solo nella lotta alla criminalità, ma anche nella tutela del denaro pubblico e nel sostegno agli imprenditori onesti e ai cittadini corretti. Guardiamo con orgoglio al vostro passato e, insieme, guardiamo al futuro”.

Il Sindaco Dario Tallone ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto: “Siamo riusciti a trovare una sede degna e prestigiosa, proprio accanto al nostro Castello. A Fossano mancava questo punto di riferimento diretto, una lacuna che abbiamo colmato con gioia, dopo aver già concesso lo scorso anno l’area per l’addestramento dei cinofili, da voi allestita nel modo migliore. Oggi voglio annunciare inoltre che, nel prossimo mese di maggio, conferiremo la Cittadinanza onoraria alla Guardia di Finanza: un tassello meritato per la sezione e per tutto il lavoro prezioso svolto a tutela dei cittadini”.

Il Comandante Provinciale, Colonnello Andrea Alba, ha ringraziato l'Amministrazione per il supporto logistico, sottolineando come l’ANFI rappresenti il cuore pulsante che unisce i finanzieri in congedo, custodi di una memoria storica e professionale che continua a nutrire il corpo. Un ringraziamento speciale è stato rivolto al socio Mario Di Vico, per la tenacia dimostrata nel rendere possibile la costituzione del nuovo presidio, che si pone ora come importante punto di riferimento per le famiglie e per la comunità fossanese.

La giornata si è conclusa con l'auspicio corale che il nucleo possa crescere costantemente, per diventare sempre più radicato e attivo nel tessuto sociale di Fossano.