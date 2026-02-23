Cherasco, la materia come origine: Cecilia Miccoli espone a San Gregorio

Sarà inaugurata sabato 7 marzo alle ore 17.30, nella Chiesa di San Gregorio di Cherasco, la mostra dell’artista Cecilia Miccoli dal titolo “Terra Acqua Aria Fuoco – sculture materiche 2017-2025”, un percorso espositivo che mette al centro la relazione profonda tra materia, gesto e trasformazione.

L’esposizione raccoglie una selezione di opere in grés realizzate negli ultimi anni e nasce da un cammino artistico atipico. Miccoli, infatti, proviene da una formazione giuridico-economica e solo nel 2015 scopre nella scultura ceramica un linguaggio capace di rispondere a un’esigenza espressiva personale. Da quel momento avvia un percorso autonomo fatto di studio, sperimentazione e confronto con ceramisti affermati, sviluppando una ricerca fondata sulle qualità fisiche della materia: peso, plasticità e texture diventano strumenti narrativi prima ancora che tecnici.

Le sculture si caratterizzano per un linguaggio essenziale, dove la forma nasce dall’ascolto della terra stessa e dal dialogo continuo tra intenzione e resistenza della materia. "Ogni opera ha risposto con una voce propria, ma tutte hanno raccontato di avere la stessa origine: sono nate da un’esigenza creativa ancora indefinita, non progettuale", scrive l’artista Cecilia Miccoli nella prefazione del catalogo. "La terra si lascia modellare, ma pone resistenze e inclinazioni proprie, che vanno percepite e assecondate".

L’iniziativa trova nella Chiesa di San Gregorio una cornice particolarmente significativa, capace di amplificare il rapporto tra spiritualità dello spazio e forza primordiale degli elementi evocati dal titolo. «Siamo particolarmente orgogliosi di accogliere questa mostra in uno spazio di grande valore storico e simbolico per la nostra comunità», sottolinea la delegata alla Cultura Mara Degiorgis. "L’incontro tra la ricerca contemporanea di Cecilia Miccoli e l’atmosfera della chiesa crea un dialogo suggestivo tra passato e presente, offrendo alla cittadinanza un’esperienza che parla di origine, trasformazione e ascolto".