Temperature sopra la media sulla Granda: settimana stabile tra sole in quota e nebbie in pianura

Sarà una settimana all’insegna della stabilità meteorologica su gran parte della provincia di Cuneo, accompagnata da temperature miti e da un’atmosfera solo apparentemente primaverile. A governare il tempo sulla Granda è infatti una vasta area di alta pressione che garantirà giornate asciutte e generalmente tranquille almeno fino a venerdì 27 febbraio.

Il quadro, però, non sarà uniforme. Se sulle Alpi e sui rilievi il cielo si presenterà spesso sereno o poco nuvoloso, in pianura tornerà il volto più tipico dell’inverno piemontese: nebbie e nubi basse, localmente persistenti soprattutto tra mercoledì e giovedì, con giornate grigie anche nelle ore centrali.

Le temperature resteranno oltre la media stagionale, in particolare in montagna, dove il clima più mite favorirà una significativa fusione della neve accumulata nelle settimane precedenti, aumentando il rischio valanghe. Diversa la situazione nei fondovalle e nelle pianure cuneesi, dove l’umidità e le nebbie limiteranno il riscaldamento diurno: le massime oscilleranno indicativamente tra 12 e 20 gradi, con valori più elevati a inizio settimana e una lieve flessione tra metà settimana e venerdì. Le minime rimarranno invece piuttosto stabili.

Dal punto di vista dei venti si segnala solo qualche episodio di foehn sulle Alpi nordoccidentali nelle prime ore della settimana, seguito poi da condizioni generalmente calme o con deboli brezze locali.

Lo scenario potrebbe cambiare nel fine settimana. L’alta pressione mostra infatti segnali di indebolimento e potrebbe lasciare spazio a infiltrazioni di aria più umida da ovest: aumento della nuvolosità, temperature in lieve calo e possibilità di deboli piogge tra sabato e domenica, in un contesto più autunnale che invernale. Una tendenza ancora da confermare, ma che segna il possibile primo cambio di passo dopo giorni di stabilità.