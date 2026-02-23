Piazza Europa, la sindaca Manassero: "Abbiamo la responsabilità di procedere data la sentenza del Tar di inizio febbraio"

“Le vicende di questi giorni attorno a piazza Europa mi coinvolgono profondamente. Parlo con le persone in città, leggo dichiarazioni e commenti. Siamo arrivati alla posa del cantiere perché, secondo le norme che regolano i lavori pubblici, abbiamo la responsabilità di procedere, data la sentenza del Tar di inizio febbraio".

Così, in una nota appena diffusa dal Comune, la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero interviene sulla vicenda dei cedri di piazza Europa.

"Abbiamo più volte detto – prosegue Manassero – che la riqualificazione della Piazza senza l’abbattimento dei cedri non è possibile, perché smantellare la superficie per rinnovarla metterebbe gravemente a rischio la stabilità di queste grandi piante. Se si vuole la piazza riqualificata, come tutti affermano, la via per averla è l’abbattimento dei cedri, per quanto possa dispiacere anche a noi. L’obiettivo del progetto non è la distruzione del verde, ma la restituzione di uno spazio nuovo, ancora più verde e vivibile per tutti i cittadini".

"Posso comprendere – si chiude la nota – che l’opposizione si faccia portavoce del dispiacere di alcuni, per scopi politici. Ma mi dispiace per la violenza delle parole e delle accuse che leggo sui social. C’è una parte consistente di città che serenamente aspetta una nuova piazza. A noi in tasca non verrà niente. Si dice sempre che la politica sceglie nell’oggi perché guarda all’interesse elettorale immediato. Questa vicenda dimostra che siamo una Giunta che prova a guardare lontano, a un futuro nuovo per una parte affaticata della città”.