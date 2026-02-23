Vicoforte, già fissate le date della Fiera 2026

La Giunta comunale ha deliberato gli indirizzi preliminari per le Feste del Santuario 2026, fissando in particolare le date di svolgimento: da sabato 5 a martedì 8 settembre, con occupazione per posa banchi anche delle strade pubbliche da venerdì 4 a mercoledì 9 (ore 13).

Tutta l’area interessata, analoga a quella del passato, subirà ulteriori lievi modifiche agli accessi per consentire il miglioramento della sicurezza e la miglior occupazione delle zone interne della fiera. Prosegue quindi il processo di revisione della manifestazione sia dal punto di vista fisico di localizzazione e sia sotto il profilo della gestione amministrativa. Infatti i cambiamenti del sistema informatico comunale, con il passaggio al cloud tuttora in corso, prevedono anche significative innovazioni di procedure, compresa quella di gestione della fiera. La vera novità è la “inversione” tra la data della festa (ricordiamo festa patronale di Mondovì) e quella della fiera. E questo lo spiega il Sindaco.

"Premesso che il giorno di riferimento di tutta la manifestazione è il giorno 8, celebrazione della Natività di Maria SS. e festa patronale della città di Mondovì, riteniamo indispensabile collegare i giorni di tutta la manifestazione al weekend, sia esso precedente o successivo - spiega il sindaco Gian Pietro Gasco -. Esperienze dell’ormai lontano passato hanno dimostrato concretamente che festa e fiera tutte in giorni infrasettimanali non funzionano. Siamo consci che il successo di richiamo dei visitatori e quello commerciale sono strettamente legati ai giorni festivi di fine settimana. Non dobbiamo però dimenticare che il “giorno sacro” per le motivazioni religiose e civiche suddette è l’8 settembre. Senza snaturare la storia e le tradizioni delle “Feste del Santuario” e per rendere la manifestazione gestibile nella sicurezza e nei costi, quest’anno il tradizionale giorno di fiera viene anticipato al lunedì, pur consentendo agli espositori ed a coloro che occupano le strade pubbliche, di rimanere sino alla mattinata di mercoledì 9 settembre".