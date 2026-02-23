Intelligenza artificiale e futuro dell’uomo: a Mondovì una mattinata di confronto tra scuola, etica e tecnologia

Venerdì 27 febbraio 2026, nell’Aula Magna “Borsellino” dell’Istituto “Giolitti-Bellisario” di Mondovì, gli studenti del Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” saranno protagonisti di una mattinata di riflessione e confronto dedicata a uno dei temi più centrali del presente: il rapporto tra intelligenza artificiale e centralità dell’essere umano.

L’incontro, dal titolo “AI Human centered” o “AI Human in the loop” – Really?, nasce dalla collaborazione con EFT Piemonte ed è pensato per il mondo della scuola, con l’obiettivo di stimolare nei giovani uno sguardo critico e consapevole sulle tecnologie che stanno già trasformando società, lavoro e processi decisionali. A guidare il percorso saranno i docenti di EFT Piemonte Barbara Baldi, Raffaella Castellina, Andrea Piccione, Andrea Goia e Luca Basteris, che accompagneranno studenti e studentesse in un dialogo tra etica, innovazione e futuro.

La mattinata si aprirà dalle ore 9 alle 10.50 con la plenaria “Verità, libertà e tecnologia dell’IA”, momento introduttivo dedicato alle grandi domande poste dall’evoluzione tecnologica: è davvero possibile mantenere l’essere umano al centro dei sistemi di intelligenza artificiale oppure queste tecnologie stanno già modificando il nostro modo di pensare, scegliere e interpretare la realtà?

Dalle ore 11 e nel pomeriggio, fino alle 16, spazio ai laboratori tematici, che coinvolgeranno sei classi in attività partecipate e operative. Gli studenti affronteranno temi come i bias negli algoritmi, il funzionamento dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), il ruolo dei meme nella narrazione dell’intelligenza artificiale e le prospettive aperte dal prompting engineering nella progettazione del futuro digitale.

L’obiettivo dell’iniziativa non è offrire risposte definitive, ma fornire strumenti per orientarsi criticamente in un cambiamento già in atto, aiutando le nuove generazioni a interrogarsi su quale ruolo desiderino assumere in una società sempre più attraversata dall’intelligenza artificiale.

La plenaria del mattino è aperta al pubblico: per partecipare è necessario inviare una mail all’indirizzo cnps07000@istruzione.it entro mercoledì 25 febbraio, per motivi organizzativi.