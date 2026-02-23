Elisoccorso notturno, stasera il collaudo del sito di atterraggio a Chiusa di Pesio

Questa sera, lunedì 23 febbraio, alle 20, si svolgerà il test notturno con elicottero presso il sito di atterraggio di Chiusa di Pesio, nell’area del piazzale antistante il cimitero in via Circonvallazione Mombrisone.

L’elicottero decollerà dalla Base HEMS di Torino dopo le 19:30 per raggiungere l’area predisposta ed effettuare le prove tecniche di avvicinamento, atterraggio e decollo sul sito.

Il volo potrà essere annullato o differito per sopravvenute esigenze di servizio legate a richieste di soccorso medico urgente e/o in assenza di condizioni meteorologiche favorevoli al volo notturno. Prima di entrare ufficialmente in funzione, il nuovo servizio dovrà infatti essere regolarmente collaudato.

L’invito a partecipare è rivolto a tutte le cittadine e i cittadini, nonché ai volontari di tutte le associazioni del territorio, a partire da quelle impegnate nel soccorso.

“Si tratta di una realizzazione importante e attesa, sia per i residenti sia per i turisti, che può rivelarsi determinante nella gestione delle emergenze”, dichiara il sindaco Claudio Baudino. “Invito tutta la cittadinanza a venire e a partecipare a questo momento significativo per la nostra comunità”.

Un ringraziamento particolare viene rivolto al consigliere Guido Milano e a Diego Bottasso, consigliere di minoranza e vicepresidente della Croce Rossa di Peveragno, per la collaborazione nella preparazione dell’area e nel percorso che ha portato alla validazione del sito di atterraggio.

Dopo l’atterraggio sarà possibile incontrare i piloti e vedere da vicino l’elicottero.