Migranti e richiedenti asilo, mercoledì a Bra l'incontro della Scuola di Pace

Gli appuntamenti della Scuola di Pace "Toni Lucci", giunta al suo 33° anno di corso, proseguono mercoledì 25 febbraio alle 20:45 presso l'auditorium BPER di via Adolfo Sarti 8 a Bra con l'incontro "Migranti e richiedenti asilo: quali sono le emergenze?".

Relatrice della serata sarà Mariacristina Molfetta, docente al dipartimento di scienze politiche, antropologa culturale e curatrice dell'area di ricerca di Fondazione Migrantes, che ha redatto il Report annuale 2025 dal titolo "Il diritto d'asilo".

Quando si parla di diritto di asilo occorre avere presente le persone che scappano da guerre e conflitti. La prima grande bugia del racconto è che ci immaginiamo solo le persone che sbarcano, mentre in realtà la maggioranza di coloro che giungono nell'Unione Europea, e anche nel nostro paese, arriva via terra. Gli sbarchi sono solo un pezzetto di un fenomeno più ampio. Chi scappa lo fa perché non può continuare a vivere nel proprio paese: aumentano i conflitti, le disuguaglianze, i cambiamenti climatici, milioni di persone non hanno accesso all'acqua e quasi un miliardo non ha accesso al cibo. Esiste lo sfruttamento e la tratta di esseri umani. Il fenomeno andrebbe quindi collocato nella sua complessità mondiale ed europea.

Il confronto sui principali dati del rapporto farà emergere i paradossi e le contraddizioni delle politiche europee e italiane, evidenzierà le sfide e getterà lo sguardo sulle prospettive future. Un'occasione per leggere la realtà con sguardo più consapevole e per ritornare a coltivare giustizia, dignità e fraternità come orizzonte condiviso.

Ingresso libero.